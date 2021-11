Politievakbonden voeren vanaf vandaag dagelijks acties: Koning Albert uitgefloten tijdens Te Deum in Brussel

De vakbonden protesteren tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Ook zitten de onderhandelingen over een loonsverhoging muurvast. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten.

Een onderhandelingscomité afgelopen woensdag, waarbij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aanwezig was, bracht de partijen niet dichter bij elkaar. De vakbonden bij de politie, ACV, ACOD, NSPV en VSOA, activeerden daarom een stakingsaanzegging voor de federale politie, zodat die vanaf vandaag met acties kunnen starten. Een tweede aanzegging, voor de lokale politie deze keer, wordt komende donderdag onderhandeld. De aanzeggingen lopen tot eind januari.

Om die reden lanceert de politie vandaag dus een lange reeks acties. Al minstens tot eind december zouden de bonden een kalender hebben uitgewerkt. “De acties zullen crescendo gaan”, zegt Vincent Houssin, voorzitter van VSOA Politie. “Afhankelijk van de bereidheid van de politieke overheid om naar ons te luisteren, zullen we een tandje bijsteken”, klinkt het.

Politici verwijzen graag naar de privé sector als het gaat over de lonen bij politie.

In de privé sector wordt de loonnorm (hoeveel de loonkosten max. mogen stijgen) om de 2 jaar vastgelegd.

De loonnorm bij de politie was de laatste 20 jaar 0%.

-> Daarom voert de politie actie! pic.twitter.com/dnH4pFboy2 — VSOA POLITIE (@VSOAPOLITIE) 14 november 2021

Verrassingseffect

Het zou gaan om stiptheidsacties, maar ook om wegblokkades en extra grondige verkeerscontroles. Wat de acties precies zullen inhouden, willen de bonden niet kwijt. “We rekenen op het verrassingseffect”, zegt Médo, die naar eigen zeggen “enorm veel steun” van de achterban krijgt. Hij betreurt dat de bonden kop van jut zullen zijn indien gewone burgers hinder ondervinden van de acties. “Maar mensen moeten ook beseffen dat een veilige maatschappij geld kost. Het is hoog tijd dat de beleidsvoerders nu zeggen waar het op staat.”

Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, zegt dat het de eerste dagen militanten van de vakbonden zullen zijn die actie gaan voeren, nadien zouden de acties uitbreiden. Ook zouden de acties zowel op lokaal als nationaal niveau georganiseerd worden. De bond merkt eveneens “enorm veel respons”.

In een pamflet van het ACOD klinkt het dan weer dat “het land plat” gaat. “Alle vervoer, op het land, op het water en in de lucht zal hinder ondervinden. Maar dat is niet alles, ook justitie zal het voelen. Als we het kunnen bedenken, zullen we het doen”, zegt de bond.

Koningspaar Albert en Paola uitgefloten

De vakbonden voeren maandagvoormiddag actie tijdens het Te Deum in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, dat traditiegetrouw plaatsvindt ter ere van Koningsdag. Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, zegt dat de actie het “startschot” is van een lange reeks acties.

Ongeveer 200 agenten uitten hun ongenoegen in de hoofdstad. Toen koning Albert en koningin Paola arriveerden, werden ze door de actievoerders uitgefloten. Naast het koningspaar waren ook prins Laurent en premier Alexander De Croo (Open Vld) aanwezig op de viering. De manifesterende politieagenten werden verplaatst naar de achterkant van de kathedraal. Ze keerden de politieke vertegenwoordigers de rug toe toen ze vertrokken.

Beeld Photo News