Politievakbonden organiseren nationale manifestatie: ‘Ons hele korps is in rouw’

Thomas M. maakte vier jaar deel uit van het korps Brussel Noord. “Met diepe droefheid betreuren wij het overlijden in dienst van onze collega Thomas. Ons hele politiekorps is in rouw en wil zijn diepste medeleven betuigen aan zijn familie en vrienden. Onze gedachten gaan ook uit naar onze collega die tijdens de interventie gewond raakte”, zegt Politie Brussel Noord.

Olivier Slosse, korpschef van de politiezone Brussel Noord, is aangedaan. Het korps is in rouw, zegt hij. Bij elke shiftwissel zal een officier aanwezig zijn die op de hoogte is van de feiten en eventuele vragen kan beantwoorden. “Er is iemand die ontbreekt op het appel”, zegt Slosse. “Nog voor de rouw is er onbegrip. We moeten er nu zijn voor elkaar.”

Slosse is vastbesloten om mee te werken aan het onderzoek. “Wie wist wat en wanneer, dat willen we allemaal weten, in eerste instantie om antwoorden te bieden aan de familie, de naasten en de directe collega’s van onze overleden collega”, zegt hij. Volgens de korpschef laat Thomas M. een partner, broer(s), zus(sen) en ouders na.

Ongeloof en woede bij vakbonden

De politievakbonden reageren aangeslagen op het nieuws. Joery Dehaes (ACV Politie) zegt dat er ongeloof heerst. “We verliezen een collega op een zeer laffe manier. Wat het nog erger maakt, is dat de dader gekend was bij politiediensten en justitie, en zich donderdagochtend had gemeld bij het politiebureau.” Een magistraat oordeelde dat een gedwongen opname niet mogelijk was. De mesaanval had vermeden kunnen worden, stelt Dehaes. “Dit is falend beleid.”

Op maandag 28 november organiseren de vier vakbonden een nationale manifestatie in Brussel. “Geweld tegen politie is onaanvaardbaar”, is de boodschap die centraal staat. De bonden eisen meer respect voor de politie van de federale regering en van justitie. “Het is laksheid dat men niet terdege optreedt bij geweld tegen politie en hulpverleners”, zegt Dehaes.

Geweld tegen politiemensen heeft geen prioriteit voor justitie, laat staan dat ze het effectief vervolgen”, zegt ook Vincent Houssin (VSOA Politie). In 2021 zijn 12.000 feiten geregistreerd bij de politie en 8.000 proces-verbalen opgemaakt. Justitie meldt er 1.000, waarvan de helft van de dossiers werd geseponeerd. Uit enquêtes van de vakbond blijkt dat zo goed als alle politiemensen in aanraking komen met geweld. Eerstelijnsagenten lopen meer risico.

Dagelijkse realiteit

Voor agenten is geweld een dagelijkse realiteit, zegt Houssin. “Politieagenten in bepaalde Brusselse wijken schrikken niet meer van molotovcocktails. Zolang er geen schade is of er geen gewonden zijn, rijden ze verder.” Maar het geweld is geen stedelijk, maar een landelijk probleem, realiseert de VSOA zich. “Het komt voor bij banale alcoholcontroles en bij gevallen van huiselijk geweld. Maar respect voor de politie begint bij politici, niet bij de bevolking”, zegt Houssin.

Hij roept politici op woorden om te zetten in daden. “Als politici bedreigd worden, staat er een half peloton politie voor de deur. En terecht. Maar als politiemannen bedreigingen krijgen, kijken ze weg.” Justitie heeft nog niet gereageerd.

N-VA riep het parlement met spoed bijeen na de mesaanval. “Wanneer het om de mensen gaat die ons dagdagelijks beschermen, mag het niet enkel bij medeleven blijven”, zeggen Kamerleden Yngvild Ingels, Koen Metsu (Binnenlandse Zaken) en Sophie De Wit (Justitie). De fractie vraagt klaarheid van de ministers Van Quickenborne en Verlinden.