Politieke oorlog in Staden na aantijgingen tegen burgemeester Francesco Vanderjeugd: ‘Sommige mensen kunnen mijn succes niet verkroppen’

Het was een politiek sprookje. Op zijn achttiende, nog maar net klaar met zijn kappersopleiding, raakte Francesco Vanderjeugd (33) verkozen in de gemeenteraad van Staden. Eind 2011 opende hij zijn kapperszaak Ziezo in de Kapelleriestraat, in het centrum van de 11.000 zielen tellende buurgemeente van Roeselare. Een jaar later, in 2012, verdubbelde hij zijn aantal voorkeurstemmen en maakte hij een einde aan een CD&V-hegemonie sinds meervoudige mensenheugenis.

Diezelfde Kapelleriestraat, hartje Staden, maakte op 28 mei 2020 het voorwerp uit van punt 11 op de zitting van de lokale gemeenteraad: ‘Goedkeuren vaststelling rooilijnplan.’ CD&V-oppositieraadslid Ludwig Willaert herinnert zich nog dat hij het woord vroeg: “Mag iedereen meestemmen?”

Blijkens het officiële verslag antwoordde Vanderjeugd: “We hebben navraag gedaan bij de VVSG, er is geen rechtstreeks belang meer.” Als er wordt gestemd over iets wat een schepen, gemeenteraadslid of burgemeester persoonlijk aanbelangt, moet die, letterlijk, de zaal verlaten. En als een lokale politicus even niet goed weet wat bestuurlijk-juridisch niet mag of moet, dan belt hij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Vergrootglas

Vrijdag berichtte de Krant van West-Vlaanderen dat Vanderjeugd in de zone rond de Kapelleriestraat “de voorbije jaren een aantal lucratieve investeringen heeft gedaan”. En: “In de gemeente gonst het van de geruchten dat de burgervader, die bij zijn herverkiezing in 2018 ook de bevoegdheid ruimtelijke ordening onder zich nam, het daarbij niet altijd even nauw neemt met de deontologische regels.”

Vanderjeugd kocht in april 2018 een lap grond in de Kapelleriestraat, en verkocht dat een jaar later weer aan vastgoedbedrijf nv Steenoven. Dat heeft op die plek nu een groot bord staan dat de bouw aankondigt van 8 woningen en 10 appartementen.

Iets verderop, in de Ieperstraat, kocht hij eind 2019 rijhuizen op de nummers 97 en 101 onder commandverklaring - daarbij verschuilt de echte koper zijn identiteit achter een tussenpersoon. Voor de achtertuinen van deze huizen plant de gemeente Staden een park, waardoor een substantiële waardeverhoging mag worden verwacht. Vanderjeugd liet de commandaankoop uitvoeren door zijn neef.

Vrijdag kondigde het parket van West-Vlaanderen aan dat het een onderzoek opent wegens vermoedens van misbruik van functie voor persoonlijke lucratieve doeleinden. In een kort persbericht meldt CD&V Staden dat het “vertrouwen heeft in het onderzoek dat loopt”, dat “de Stadenaar recht heeft op volledige transparantie” en dat Vanderjeugd “voor zichzelf dient uit te maken of goed functioneren nog mogelijk is.”

Terwijl hij ons in de buurt rondleidt, zegt Ludwig Willaert: “De mensen moeten dezer dagen al niet zoveel meer van politici hebben. Wij moeten daarom dubbel voorzichtig zijn. Mensen kijken met een vergrootglas naar ons.”

Horloge

De inmiddels niet langer allerjongste burgemeester van het land zegt zich daar meer dan van bewust te zijn en nodigde dit weekend alle 21 gemeenteraadsleden van Staden uit voor een “dringende infosessie” op maandagavond. Hij wil daar alle notariële akten en andere stukken open en bloot op tafel, en vragen beantwoorden. Hij legde eerder al uit dat de aankoop via zijn neef perfect wettelijk is, omdat mensen met een bekende kop anders worden benadeeld.

Francesco Vanderjeugd: 'Ik ga maandagavond mijn uitleg doen, en dan ga ik zwijgen. Ik heb alle vertrouwen in het onderzoek.' Beeld Instagram

Francesco Vanderjeugd: “Ik was geen eigenaar meer in de Kapelleriestraat toen daarover werd gestemd. Ik heb dat perceel verkocht omdat ik had horen waaien dat mijn buurvrouw dat had gedaan, dat er dus meerdere percelen samen werden gevoegd. Dus ja, daar is meerwaarde geboekt, maar ik heb daar ook belasting op betaald. Juist daarom staat in het verslag van de gemeenteraad dat er voor de zekerheid nog navraag is gedaan bij de VVSG. Ik had bij die beslissing van de gemeenteraad niks meer te winnen of te verliezen. De plannen voor heraanleg dateren trouwens van 2004 en waren voor elke burger toegankelijk.”

“Ik ga maandagavond mijn uitleg doen, en dan ga ik zwijgen. Ik heb alle vertrouwen in het onderzoek, ook al weet ik nu al dat ik voor de rest van mijn dagen beschadigd ben. Overal waar ik kom, zal er iemand zijn die zegt: was dat niet diejen corrupten? Ook al blijkt op het eind dat ik recht in mijn schoenen sta. Mensen zijn jaloers op mij. Hier in Staden mogen 8.000 mensen stemmen. Ik ging van 1.000 naar 3.600 stemmen. Sommigen kunnen dat niet verkroppen.”

Vanderjeugd publiceerde een verweerbrief op Facebook en kondigt aan de Krant van West-Vlaanderen te zullen aanklagen voor justitie en de Raad voor de Journalistiek. “Ze zetten mij op de voorpagina met als titel: ‘Burgemeester in opspraak’. En vrijdag, de dag van publicatie, belde mij iemand: ‘Zeg Francesco, heb jij een nieuw horloge?’ Ik keek nog eens goed, en toen zag ik het. Ze hebben ook nog eens mijn horloge in het goud gefotoshopt. Ik héb geen gouden horloge en ik herinner me de foto heel goed, want die was van toen de kappers nog dicht waren. Ik droeg mijn metaalkleurige horloge. Sommigen in de streek kunnen mijn succes niet verkroppen.”

In een reactie noemt de hoofdredactie van de Krant van West-Vlaanderen de betichting van photoshoppen “een flagrante leugen”. Na vergelijking met de originele afbeelding lijkt ook geen kleurverschil waarneembaar.