Politieke geesten rijpen: Brussel stevent af op ‘Franse methode’ om vaccinatiegraad op te krikken

“We willen Brussel helpen om een ruimer gebruik van de coronapas toe te staan”, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdagavond in De afspraak. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei zaterdag in deze krant dat hij hoopt dat de Brusselse regering de coronapas “breder zal toepassen”.

De twee federale excellenties lijken alvast de knop omgedraaid te hebben. Waar vorig jaar nog discussie was over het feit dat de ene regio strengere maatregelen had dan de andere – denk maar aan het instellen van de avondklok in Antwerpen vorige zomer – lijken regionale maatregelen volgens de epidemiologische situatie nu aanvaardbaar te zijn.

Op het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld) is te horen dat het coronacommissariaat een evaluatie voorbereidt over een postfederale fase. Er wordt gewerkt aan een update van het samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gewesten om vanaf 1 oktober regionaal te kunnen ingrijpen. Lees: vanaf 1 oktober kan het Brussels Gewest zelf beslissen om een coronapas in te voeren als het dat nodig acht.

Het is in Brussel ook duidelijk niet meer van willen, maar van moeten. Uit modellen van de UHasselt en de UAntwerpen blijkt dat Brussel na de heropening van het schooljaar en het werkleven dreigt af te stormen op een piek die vergelijkbaar is met de tweede coronagolf. Brussel hinkt ook met een vaccinatiegraad van 62 procent nog altijd hopeloos achterop. Ter vergelijking: in Vlaanderen is 90 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd, in Wallonië 80 procent.

Kijken we naar de leeftijden, dan is heel duidelijk dat het probleem bij de jongeren zit. Ook in Brussel is 81 procent van de 85-plussers volledig gevaccineerd. Bij de 18- tot 24-jarigen is dat slechts 38 procent. In Vlaanderen is dat voor die leeftijdscategorie 80 procent. Ook de Brusselse tieners hinken fameus achterop. Terwijl 67 procent van de Vlaamse 12- tot 17-jarigen ondertussen volledig gevaccineerd is, is dat in Brussel een schamele 17 procent.

Vechten tegen de bierkaai

En het ziet er ook niet naar uit dat daar in Brussel snel verandering in zal komen. Want de trukendoos lijkt zo langzamerhand uitgeput. Vorige week is nog gestart met een ‘nabijheidscampagne’. De komende weken worden veertig mobiele vaccinatieteams ingezet om aan scholen, bedrijven en winkels te vaccineren.

De eerste week verliep alvast moeizaam, waardoor gevreesd wordt dat ook deze ingreep niet voldoende zal zijn. Dat komt allicht omdat de groep die nu bereikt moet worden veruit de moeilijkste is. Namelijk diegenen die erg overtuigd zijn – om welke reden dan ook – dat ze geen prik willen. Het is dus voor een stuk vechten tegen de bierkaai, weet ook Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). “We blijven voortdurend proberen en evalueren of we op de goede weg zijn”, klinkt het op zijn kabinet. “Maar als er tegen eind september geen beterschap in zicht is, kunnen we overwegen om het Covid Safe Ticket uit te breiden.”

Beeld Wouter Maeckelberghe

Dat ticket, een andere benaming voor coronapas, geldt nu voor grote evenementen waarop geen afstand kan worden gehouden. Bezoekers moeten kunnen bewijzen dat ze ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel recent besmet geweest zijn, ofwel moeten ze een recente negatieve test kunnen voorleggen. Minister Maron benadrukt wel dat er over de uitbreiding van de coronapas naar andere sectoren, zoals de horeca of het nachtleven, nog geen beslissing is genomen. “Alles zal gebeuren in overleg met de betrokken sectoren.”

Macron als voorbeeld

Vorige week schoof ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) die piste al naar voren. Hij had het op het VTM Nieuws over een coronapas naar Frans voorbeeld. Frankrijk voerde afgelopen zomer al de maatregel in dat wie op café, restaurant of naar een museum of attractie wil een pass sanitaire, zoals de coronapas in Frankrijk heet, moet voorleggen. Daartegen is heel veel protest, maar toch lijkt de maatregel zijn vruchten af te werpen. Kort nadat president Emmanuel Macron de maatregel aankondigde, lieten miljoenen Fransen zich alsnog vaccineren.

Dat is ook exact wat men in Brussel hoopt te bereiken. Een kleine rondvraag bij de Brusselse politieke partijen leert dat de geesten ondertussen gerijpt zijn. “Als zo’n pas het enige is wat het nachtleven weer op gang kan krijgen, dan zijn we daar helaas wel voor te vinden”, klink het bij N-VA. Ook de MR wil de pas overwegen, “omdat die kan voorkomen dat sectoren dicht moeten”. Alleen hopen de liberalen nog altijd dat de situatie in Brussel tegen oktober zodanig zal verbeteren dat de pas niet meer nodig is.

De kwestie ligt ook gevoelig. In Brussel protesteerden zaterdag al enkele honderden, vooral Franstaligen, tegen de coronamaatregelen en de plannen om een coronapas in te voeren. Ze beschuldigden ook de media ervan om niet objectief te berichten over de coronavaccins.

Maar dat het Covid Safe Ticket vanaf oktober in Brussel naar andere sectoren uitgebreid wordt, lijkt politiek een uitgemaakte zaak. Alleen is de vraag nog: naar welke andere sectoren precies? Zal die enkel nodig zijn in nachtclubs en discotheken? Of in alle cafés en restaurants? Daar willen de Brusselse partijen zich liever nog niet over uitspreken. “Laat ons eerst het debat rustig voeren”, klinkt het.