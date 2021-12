Politiek geduld met de Moslimexecutieve is op: ‘Ik kan dit niet op zijn beloop laten’

Na een reportage in Pano en artikels in De Morgen over buitenlandse beïnvloeding en wanbeleid bij de Moslimexecutieve vroeg Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) om overleg bij federaal minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld).

Op de eerste interministeriële conferentie over de erediensten kwamen dinsdagochtend ook de bevoegde Waalse en Brusselse ministers aan tafel. Ze bespraken de doorstroming van inlichtingen naar de regio’s, de mislukte imamopleiding en de Moslimexecutieve (EMB).

Alle aanwezigen waren het erover eens dat er een Nederlandstalige en Franstalige kamer moet komen bij de EMB, zoals het Koninklijk Besluit voorschrijft. Bij de EMB stellen ze echter dat beide colleges nu al bestaan, zoals vermeld op de website.

Spioneren

De EMB staat onder druk sinds een jaar geleden bevoegd minister Van Quickenborne bekendmaakte dat drie personen binnen het orgaan spioneren voor buitenlandse inlichtingendiensten. Salah Echallaoui stapte toen op als hoofd van de EMB, die een vernieuwingsoperatie beloofde, met als deadline deze maand. Drie leden trokken intussen naar de ondernemingsrechtbank omwille van wanbeleid.

Mehmet Üstün (derde vooraan) is voorzitter van Moslimexecutieve. Beeld RV

Mehmet Üstün, de nieuwe EMB-voorzitter, maakt zich sterk dat de vernieuwing lukt: “Een brief is klaar om naar de minister te vertrekken en deze vrijdag is er nog een vergadering van de vernieuwingscommissie. We hopen dat ze de vernieuwing afrondt, om in het nieuwe jaar nieuwe vertegenwoordigers te verkiezen.”

Achter de schermen klinken andere signalen. De vernieuwingscommissie zou worden geleid door de Coördinatieraad van de islaminstellingen van België (CIB), waarin Echallaoui en de Turkse Diyanet zetelen. Bovendien is een vernieuwer in die commissie, de Gentse imam Khalid Benhaddou, intussen alweer opgestapt.

Ingebrekestellingen

Het afgelopen jaar heeft Van Quickenborne aangedrongen tot die vernieuwing in twee ingebrekestellingen, die De Morgen kon inkijken. Ze wijzen op zware disfuncties in de EMB. “Het vernieuwingsproces moet nu echt vooruitgaan”, klonk het in juli. Begin oktober moest hij dezelfde tekortkomingen alweer herhalen in een nieuwe ingebrekestelling.

“Ik stel vast dat er geen sprake is van zelfkritiek in hoofde van de EMB en/of haar voorzitter”, schreef Van Quickenborne toen. “Het is altijd de fout van iemand anders wanneer zaken fout lopen. Ik kan dit echter niet op zijn beloop laten.”

Heeft deze interministeriële conferentie, nog eens twee maanden later, dan geen muis gebaard? “Dat er nog geen knopen zijn doorgehakt op deze eerste bijeenkomst, is wel logisch”, klinkt het op een van de kabinetten. “Het ijs is gebroken,” zegt een andere bron, “maar we gaan nu wel op korte termijn opnieuw samen zitten.”