Politiek akkoord lijkt in de maak over verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel

Er lijkt een politiek akkoord in de maak over een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Vrijdag valt normaal de beslissing tijdens het Overlegcomité.

Het Overlegcomité zit vrijdagmiddag opnieuw samen over het coronabeleid in ons land. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zal daar “nadrukkelijk” vragen om vaccinatie te verplichten voor het zorgpersoneel. De socialist wil daar nu toch werk van maken.

Het lijkt erop dat Vandenbroucke ook zijn zin zal krijgen. Binnen het federale kernkabinet werd de maatregel maandag besproken. Geen enkele partij leek nog fundamenteel bezwaar te maken. Ook niet Open Vld of MR. “We kunnen dit aanvaarden omdat deze mensen met erg kwetsbare groepen omgaan”, zegt een hooggeplaatste liberaal. “Maar wel alleen in de zorg.”

Brussel

In Vlaanderen ligt het de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel bijzonder hoog. Eind juli was 92 procent van al het personeel volledig gevaccineerd. Vooral in Brussel ligt de vaccinatiegraad een stuk lager. In heel wat Brusselse woon-zorgcentra is nog geen 70 procent van het zorgpersoneel intussen gevaccineerd. Dat is een risico voor de kwetsbare bewoners. Ondanks allerlei infocampagnes slaagt men er in Brussel maar moeilijk in om de vaccinatiegraad te verhogen.

Groen-vicepremier Petra De Sutter liet begin vorige maand al weten dat ze een vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel steunt. Idem voor CD&V-voorzitter Joachim Coens. Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) meldt dat een vaccinatieplicht “geen taboe” is.

“De verplichting van de vaccinatie is een federale bevoegdheid. Om dit in te voeren, zijn alvast de nodige adviezen gevraagd”, luidt het bij Beke. Onder meer de Hoge Gezondheidsraad moet zich uitspreken. Uit de zorgsector zelf komen vooral positieve signalen over een vaccinatieplicht.

Hervatten

Nu stilaan het einde van de coronacrisis in zicht lijkt, duikt steeds vaker de vraag op: wanneer kan het normale leven – dus zonder mondmaskers en coronamaatregelen – echt hervatten? Ook hier moet het Overlegcomité zich vrijdag over buigen. Zo staat het vaste sluitingsuur van de horeca ter discussie, net als de beperking op het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen.

“We moeten toch stilaan ons leven volledig kunnen heropstarten. Wachten tot er geen enkele coronabesmetting meer is, dat lijkt ons geen goed idee”, klinkt het. De regering-Jambon vraagt ook het einde van de zogenaamde federale fase van de coronacrisis. Nu wordt het coronabeleid vooral gecoördineerd vanop het federale niveau. Volgens de Vlaamse regering kunnen de provinciegouverneurs en burgemeesters stilaan de regie opnieuw in handen nemen.

Volgens virologe Erika Vlieghe (UZ Antwerpen) is het nog te vroeg om alle maatregelen te lossen. “We moeten nog een winter door met die deltavariant en met wereldwijd en in België ook nog veel mensen die nog niet gevaccineerd zijn”, zei ze dinsdag in Terzake.