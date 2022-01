Politieagent schiet man dood in Hoei: ‘Hij werd bedreigd met sabel, had geen andere keuze dan schieten’

De politie kwam rond het middaguur tussenbeide nadat een man een aantal voertuigen in de rue Paul Carré in Hoei had beschadigd, aldus de burgemeester die op de hoogte werd gebracht door korpschef Jean-Marie Dradin.

"Toen de politie arriveerde, was de verdachte teruggekeerd naar zijn huis. Hij verliet vervolgens de woning en bedreigde een politieagent met een groot steekwapen met lemmet, een soort sabel. De agenten vroegen hem om zijn wapen neer te leggen, maar hij werd steeds bedreigender naar een politieman. Zijn leven was in gevaar. Hij had geen andere keuze dan te schieten", doet burgemeester Dosogne verhaal op basis van de eerste elementen .

Het parket bevestigde nadien die verklaring. Er volgt een onderzoek om de precieze omstandigheden van het incident te bepalen. "Het is een moeilijk moment en het is jammer dat er een slachtoffer is gevallen, maar ik heb alle vertrouwen in de politie, in de manschappen die op dat moment ter plaatse waren en in hun professionaliteit", besluit burgemeester Dosogne.