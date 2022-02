Politie zet traangas in tegen betogers in Parijs, maandag ook overlast verwacht in ons land: ‘Blijf weg uit Brussel’

Frankrijk

Duizenden automobilisten waren al sinds woensdag onderweg vanuit heel Frankrijk, hoewel de actie door de politie verboden werd. Meer dan 7.000 agenten met onder meer pantserwagens werden ingezet om te voorkomen dat het protest het verkeer zou ontregelen. Er waren strenge sancties aangekondigd, zoals hoge boetes, celstraffen en jarenlange intrekking van het rijbewijs.

Toch zakten demonstranten massaal naar de hoofdstad af. Rond 11.20 uur had de politie al 283 boetes uitgedeeld. Vijf mensen werden opgepakt omdat ze katapulten en beschermingsmateriaal bij zich hadden. Twee andere mensen hadden onder meer bidons met benzine, hamers en messen bij. Even later kon de politie een stoet van zo’n 500 voertuigen tegenhouden op minder dan 100 kilometer van Parijs.

Deze namiddag kon een honderdtal wagens alsnog het centrum van Parijs binnenrijden. De betogers probeerden het verkeer rond de Arc de Triomphe en de Champs-Elysées lam te leggen. De politie greep in toen de demonstranten niet reageerden op een bevel om door te rijden en sommige betogers op hun auto’s klommen op de rotonde bij de Arc-de-Tromphe. Er werd traangas afgevuurd op de demonstranten en de politie zette takelwagens in om voertuigen weg te brengen.

Nadat de laatste voertuigen geëvacueerd waren, bleef het op de beroemde laan nog urenlang onrustig. Er zijn 54 mensen opgepakt en 337 bekeuringen uitgeschreven, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin getweet.

Nederland

Ook in Den Haag, de politieke hoofdstad van Nederland, was het onrustig. ‘s Ochtends waren vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen aangekomen om straten en kruispunten in het centrum te bezetten. Ze blokkeerden onder andere de toegang tot het Binnenhof, het Nederlandse parlement.

De burgemeester gaf de demonstranten tot 15.30 uur tijd om weg te gaan. Wie niet vertrok, riskeerde aanhouding en een boete. Niet alle demonstranten bleken echter van plan hun actie te beëindigen. Toen alle voertuigen het centrum uiteindelijk verlaten hadden, bleef het nog enige tijd onrustig. De politie te paard moest een groepje uiteenjagen en deelde rake klappen uit aan mensen die zich daar ophielden. Of zij deel uitmaakten van de actie is niet duidelijk. Er zouden zeker twee mensen zijn gearresteerd.

België

Na Parijs en Den Haag is Brussel aan de beurt. Ook uit andere Europese landen zijn konvooien onderweg om rond zondagavond in Brussel aan te komen. De afgelopen dagen werd via sociale media opgeroepen om op maandag 14 februari vanuit alle provincies met zoveel mogelijk vrachtwagens en andere voertuigen af te zakken naar Brussel. Ons land heeft de manifestatie verboden.

“De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en de Federale Politie roepen iedereen op om het verbod op betogen met gemotoriseerde voertuigen te respecteren”, zo staat in een persbericht van de politie te lezen. “Het verbod geldt in Brussel vanaf zaterdagavond 12 februari middernacht tot dinsdagochtend 15 februari 8 uur en kan indien nodig verlengd worden. In Gent is er vanaf vandaag, zaterdag 12 februari, ook een verbod op gemotoriseerde konvooien tot en met zondag 20 februari.”

Aan iedereen die op maandag 14 februari niet noodzakelijk in Brussel moet zijn, raadt de politie aan om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel te vermijden. Wie toch in Brussel moet zijn, verplaatst zich best met het openbaar vervoer, klinkt het.

De federale politie zal streng toezicht houden op het verkeer in Brussel en zal aanwezig zijn langs grote verkeersaders en invalswegen. In eerste instantie wordt vooral ingezet op het aanspreken van chauffeurs, pas daarna zal effectief worden tussengekomen. Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad.

Canada

In Canada, waar het protest in konvooien twee weken geleden begon, zijn de demonstraties ook nog altijd aan de gang.

In de grensplaats Windsor is de politie begonnen met het opheffen van de blokkade van de Ambassador Bridge, nadat een rechter gisteren oordeelde dat de brug die de Amerikaanse staat Michigan met de Canadese provincie Ontario verbindt moet worden vrijgegeven. Kort na de deadline waren er juist meer demonstranten toegestroomd.

De Canadese premier Justin Trudeau zei gisteravond tegen journalisten in Ottawa dat “deze illegale activiteiten moeten ophouden” en dat “alle opties” open gehouden worden. Hij benadrukte dat een eventuele inzet van militairen een “laatste redmiddel” is dat “koste wat kost vermeden moet worden”.

Bestuurders die toch willen betogen kunnen terecht op parking C van de Heizel. Daar zal een actie wel gedoogd worden. Het is dus beter om de Brusselse hoofdstad en de ring rond Brussel maandag te vermijden, zo deelt de politie nog mee. Wie niet anders kan, neemt best het openbaar vervoer.

Andere landen

