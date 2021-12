Politie wil ‘schoon schip’ in Anderlechtse probleemwijk Peterbos: huiszoekingen en meerdere mensen opgepakt

De wijk is berucht om georganiseerde drugstrafiek en wapenhandel. De politie wil schoon schip maken en zet de grote middelen in. Er zijn minstens honderd politieagenten ingezet.

De lokale politie Brussel Zuid is rond vijf uur dinsdagochtend binnengevallen in elf huizen, allemaal gelinkt aan de wijk. Bij vier invallen werden speciale eenheden ingezet, omdat er gevaarlijke individuen of wapens aanwezig kunnen zijn. De lokale politie heeft deze actie al maanden voorbereid. Ze krijgen de steun van de federale politie. Er werden verschillende personen opgepakt, hoeveel is nog niet duidelijk.

“Het is nu aan justitie om te beslissen wat er met de opgepakte personen gaat gebeuren”, zegt woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid, Sarah Frederickx

‘Gevaarlijkste wijk van het land’

De wijk heeft een zeer kwalijke reputatie en wordt ook de gevaarlijkste wijk van het land genoemd. De drugsbendes die in de wijk regeren schuwen geen geweld. De politie is in Peterbos al meerdere keren bekogeld met stenen vanop de appartementsgebouwen. Na interventies breken vaak rellen uit.

Volgens Frederickx is de bedoeling van de actie om de drugshandel stil te leggen en de rust in de wijk te laten terugkeren. “Het is onze verantwoordelijkheid om de criminaliteit aan te pakken en de leefbaarheid terug te brengen”, klinkt het. “Vandaag zochten we mensen die in het vizier van onze speurders waren gekomen en ook bewijsmateriaal dat de verdachten aan het dossier kan linken en de feiten sterk genoeg kan maken om voor de rechtbank te brengen”, aldus Frederickx.

De invallen spelen zich af op verschillende plaatsen in Anderlecht, Sint-Gillis, Molenbeek, Schaarbeek, Brussel en Asse. De speurders gebruiken bij de huiszoekingen ook drones en zetten politiehonden in.

Fase 2

Het onderzoek maakt fase twee uit van een grootschalig drugsdossier. Eind vorige maand was er al een actie in Peterbos. Toen viel de politie binnen op 23 adressen. Speurders namen meer dan 9 kilogram cannabis, 435 gram cocaïne en minstens 180.000 euro in beslag. Naast de drugs vonden ze ook vuurwapens en messen. 23 mensen werden toen gearresteerd en 14 mensen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.