Politie wil ‘druk verhogen’ op illegale rave Sint-Truiden: ‘10.000 aanwezigen en ernstig druggebruik’

Wat is er aan de hand? Rond half elf vrijdagavond stroomden de eerste mensen in colonne toe aan het militair domein in Kerkom bij Sint-Truiden. Duizenden mensen uit verschillende landen kwamen er samen voor een illegale rave. De politie en de stad Sint-Truiden waren niet op de hoogte. De hele nacht en dag lang werden de buurtbewoners opgeschrikt door het lawaai en de overlast van de aanwezige feestvierders. De politie communiceerde zaterdagochtend bezig te zijn met de rave, maar bevestigde even later dat het hele gebeuren opdoeken geen optie was. “Met de middelen die we hebben, proberen we de rave onder controle te houden. Maar we hebben veertig manschappen ter beschikking om dit op te lossen en er zijn mogelijk 6.000 mensen aanwezig (zondagmiddag was er al sprake van ruim 10.000 feesters, red.)”, zei burgemeester Ingrid Kempeneers daarover. De politie krijgt sinds zaterdagavond wel versterking van de federale politie en Defensie en wil het illegale feest nu gecontroleerd laten uitdoven om te voorkomen dat de situatie escaleert.

De illegale bijeenkomst is “geen onschuldige lokale fuif in een parochiezaal”, benadrukt Noodplanning en Crisisbeheer Limburg zondagmiddag nog eens. De politiediensten blijven “sterk inzetten op acties in de onmiddellijke omgeving”. “Er wordt massaal gepatrouilleerd om overlast en hinder bij de buurtbewoners zo veel mogelijk te beperken.” Daarnaast zijn alle Limburgse politiezones en de federale politie samen bezig met ontradingsacties langs de invalswegen. Het gaat om verkeers-, drugs-, en alcoholcontroles.

Minstens tienduizend mensen zijn momenteel aanwezig op het militaire domein in Brustem. De illegale rave is al sinds vrijdagavond aan de gang en door het grote aantal mensen blijft het te risicovol om de plek te ontruimen.

“De sfeer op het terrein, waar de illegale raveparty aan de gang is, is niet vijandig, maar kan snel omslaan”, vertelde gouverneur Jos Lantmeeters zondag na het provinciaal coördinatiecomité in Sint-Truiden. “Zo wordt er onder meer aan de lopende band lachgas uitgedeeld. Er is een enorm misbruik van allerhande middelen. De voorbije nacht zijn er al heel wat medische interventies geweest, want de feestvierders daar gaan niet gezond om met de middelen, die ze ter beschikking hebben.”

Gouverneur Jos Lantmeeters en burgemeester Ingrid Kempeneers. Beeld Bart Borgerhoff

De politie wil nu wel “de druk verhogen en in overleg gaan op het terrein om mensen aan te zetten om vreedzaam te vertrekken”, aldus Noodplanning en Crisisbeheer Limburg, dat zegt “alle begrip” te hebben “voor de frustraties van de omwonenden die kampen met geluidsoverlast en een onveiligheidsgevoel”. “Andere acties zullen steeds weloverwogen plaatsvinden en met en minimum aan risico op escalatie,” klinkt het nog.

Over organisatoren en wat hen te wachten staat, is momenteel nog veel onduidelijkheid. “We gaan ervoor zorgen dat dit niet straffeloos kan blijven en dat dit in de toekomst niet opnieuw kan gebeuren”, zegt Lantmeeters. “Maar in eerste instantie moeten we van Sint-Truiden weer een veilige plek maken.”