Politie vuurt meer dan 60 keer op ongewapende zwarte man in Ohio na routinecontrole

Op 27 juni werd Jayland Walker, een 25-jarige Afro-Amerikaanse man, tegengehouden door de politie voor een routinecontrole in de Amerikaanse stad Akron (Ohio). Walker sloeg op de vlucht en werd na een korte achtervolging doodgeschoten door acht achtervolgende agenten.

Zondag gaf de politie meer uitleg bij het voorval op een persconferentie. Daar werden ook de bodycambeelden van de agenten vrijgegeven. Uit die beelden en de autopsie blijkt dat Walker meer dan zestig schotwonden opliep door politiekogels. Daarbovenop was de jongeman op het moment van zijn dood ongewapend.

Vuurwapen in auto

Volgens de politiechef van Akron, Stephen Mylett, werd wel een ongeladen vuurwapen en een geladen magazijn gevonden in Walkers voertuig. Tijdens de achtervolging zouden agenten ook een schot gehoord hebben in Walkers auto, tegelijkertijd met een lichtflits aan de bestuurderskant. Mylett gaf ook aan dat er in de buurt van waar het schot gelost zou zijn een lege kogelhuls werd aangetroffen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de kogelhuls uit Walkers wapen afkomstig is.

Demonstranten marcheren naar het stadhuis in Akron (Ohio) om hun ongenoegen te uiten over het politieoptreden tijden Wallers dood. Beeld AFP

Het is voorlopig onduidelijk waarom Walker op de vlucht sloeg. Volgens Mylett hielden de agenten hem tegen voor een technisch defect aan zijn wagen en een verkeersovertreding. Hij had op het moment van de feiten een blanco strafblad.

Protesten

Bobby DiCello, de advocaat van de familie Walker, gaf aan dat Jayland Walker het wapen recent had gekregen, en er dus geen ervaring mee had. “We weten momenteel niet of het wapen per ongeluk werd afgevuurd. Het lijkt erop dat hij bang was”, zegt DiCello.

Advocaat Bobby DiCello met een foto van het slachtoffer, Jayland Walker. Beeld AP

Of de betrokken agenten ook effectief aangeklaagd worden, moet verder onderzoek uitwijzen. Alle acht zitten momenteel thuis met betaald verlof. Ondertussen zijn honderden demonstranten in Akron op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten over het politieoptreden na de vrijgave van de bodycambeelden op zondag. De familie van Jayland Walker riep al op tot een waardig en vreedzaam protest.