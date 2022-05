Politie vreest dat luxejacht gelinkt aan Poetin Italiaanse scheepswerf zal ontvluchten

De Scheherazade, die naar verluidt 700 miljoen dollar waard is, wordt sinds maart onderzocht op mogelijke banden met Russen die op de sanctielijst staan, onder wie de president. Volgens het Italiaanse bedrijf Sea Group, dat luxejachten bouwt en repareert, ondergaat het schip sinds september een opknapbeurt in zijn scheepswerf in Marina di Carrara, en zal het volgens de planning half juni uitvaren.

Er is nu echter bezorgdheid dat de Scheherazade zich opmaakt om de werf te verlaten. The New York Times berichtte eerder deze week dat het schip uit het droogdok was gehaald. Een bemanningslid zei dat het jacht op korte termijn de haven zou kunnen verlaten.

De opknapbeurt van 6 miljoen euro zou aanvankelijk begin 2023 afgerond zijn. Het jacht zou uitgerust zijn met een spa, zwembaden, twee helipads, een houtkachel en een pooltafel die zo ontworpen is dat hij kan kantelen om de impact van de golven te verminderen.

De fraudepolitie in Marina di Carrara nam begin maart de documenten in beslag van de Britse kapitein van het schip, Guy Bennett-Pearce. Amerikaanse functionarissen zeiden toen dat ze onderzochten of het jacht aan Poetin toebehoorde. Ook activisten die samenwerken met de opgesloten Russische oppositieleider Alexej Navalny beweren dat Poetin de eigenaar is.

Het vaartuig is nog niet in beslag genomen, en tot de eigenaar geïdentificeerd is, is het schip vrij om Marina di Carrara te verlaten. Een politiebron zei aan de Britse krant The Guardian dat het onderzoek zeer complex is, door een kluwen van bedrijfsnamen die de werkelijke eigenaar mogelijk verhullen.

Een onderzoek van de Italiaanse krant La Stampa linkte de Scheherazade in maart aan Eduard Yurievich Khudainatov, de voormalige voorzitter van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft, via een lege vennootschap die geregistreerd is op de Marshalleilanden.