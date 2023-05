Politie trekt 27 rijbewijzen in en arresteert 9 personen na illegale rave Sint-Truiden

Zondagavond laat waren er naar schatting nog ongeveer 1.500 aanwezigen, die het domein druppelsgewijs verlieten, zo maakte Noodplanning en Crisisbeheer Limburg bekend. Het terrein liep de voorbije nacht verder leeg en ook de muziekinstallaties werden afgebroken. De omwonenden kenden een rustige nacht, zo laat gouverneur Jos Lantmeeters als hoofd van de provinciale veiligheidscel vandaag weten.

“Een grote colonne vertrok in de nacht. De politie was de hele nacht aanwezig”, zegt de provinciegouverneur. “Momenteel bevindt er zich nog een vijftigtal voertuigen op het terrein. In de perimeter buiten het militair domein bevinden er zich nog ongeveer veertig wagens. De politie heeft bij de vertrekkende voertuigen controles gehouden op alcohol en drugs. Sommigen brachten de nacht door in hun wagen, want het was niet veilig hen de baan op te laten gaan.”

De politie blijft maandag ter plaatse om de laatste aanwezigen het terrein te doen verlaten. De fase van de openbare handhaving komt daarmee stilaan aan een einde. “Het is nu tijd voor de nazorg met onder andere een grondige sweeping van het terrein en het opmeten van de schade”, aldus de gouverneur nog. “We gaan bekijken hoe we die gaan verhalen. Het zal niet straffeloos verlopen.”

Bij het parket van Limburg loopt een onderzoek naar de organisatoren.

Ook de controles langs de weg door de lokale Limburgse patrouilles werden aangehouden. De politie hield ontradingsacties in de onmiddellijke zone van het illegaal georganiseerde feest en op de invalswegen naar Sint-Truiden door voertuigen en personen uit het verkeer te halen en te controleren.

De agenten stelden twintig processen-verbaal op voor het gebruik van drugs in het verkeer en zestien pv’s wegens drugsdelicten. Aan 47 personen is een onmiddellijke minnelijke schikking voorgelegd voor het bezit van drugs. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het parket van Limburg vandaag heeft bekendgemaakt.

Naast het opmaken van die verscheidene vaststellingen inzake verkeersmisdrijven en drugbezit, arresteerde de politie afgelopen nacht negen personen. Daarbij werd onder meer drugs in beslag genomen, naast materialen zoals een geluidsinstallatie en een stroomgenerator, die tijdens de illegale activiteiten gebruikt werden.

“De onderzoeken naar drugsverkoop enerzijds en het onderzoek naar de organisatie anderzijds zullen nu worden voortgezet in functie van de verdere identificatie van de verantwoordelijken en de verdere vervolging waarbij benadeelden zich desgevallend zouden kunnen aansluiten, als ze schade hebben geleden. De speurders zullen hierbij gebruik kunnen maken van de vaststellingen die tijdens dit festival werden verricht”, zegt persmagistraat Bruno Coppin.

De illegale rave liep gisteravond op zijn einde. Beeld rv

Wat is er aan de hand? Rond half elf vrijdagavond stroomden de eerste mensen in colonne toe aan het militair domein in Kerkom bij Sint-Truiden. Duizenden mensen uit verschillende landen kwamen er samen voor een illegale rave. De politie en de stad Sint-Truiden waren niet op de hoogte. De hele nacht en dag lang werden de buurtbewoners opgeschrikt door het lawaai en de overlast van de aanwezige feestvierders. De politie communiceerde zaterdagochtend bezig te zijn met de rave, maar bevestigde even later dat het hele gebeuren opdoeken geen optie was. “Met de middelen die we hebben, proberen we de rave onder controle te houden. Maar we hebben veertig manschappen ter beschikking om dit op te lossen en er zijn mogelijk 6.000 mensen aanwezig”, zei burgemeester Ingrid Kempeneers. Zondag ging het feest verder en was er sprake van 10.000 aanwezigen. De politie kreeg versterking van de federale politie en Defensie, en liet het illegale feest gecontroleerd uitdoven. Zondagavond laat zijn de laatste aanwezigen vertrokken.

Minister Demir: ‘Waar was minister Verlinden?’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over de manier waarop de illegale rave aangepakt is door de overheid. De federale overheid had volgens haar veel meer kunnen doen om het illegale feest in te perken.

“Ik kijk met grote ogen naar wat zich hier afspeelt in Sint-Truiden”, zei Demir gisteren. “Verstoring van de openbare orde, openlijk gebruik van drugs, het op stelten zetten van onze natuur... Ik begrijp niet waarom men hier niet handhaaft? Er zijn te weinig manschappen, maar waar is minister Verlinden dan om federale hulp te bieden? Veiligheidsbeleid gaat niet in verlengd weekend”, klinkt het. “Vorder voldoende ordehandhavers, vorder Defensie, schakel de stroomeenheden uit, sleep geparkeerde wagens weg, arresteer de dj’s en ontruim het terrein.”

Minister Demir is bovendien van plan om met Natuur en Bos een klacht in te dienen tegen onbekenden voor de schade die de aanwezigen in de natuur hebben aangericht. De illegale rave gaat door in een natuurgebied waar zeldzame diersoorten leven. Gisteren raakte bekend dat een jonge reegeit zich “kapot gelopen had” door de raveparty en overleed.

Demirs partij N-VA wil dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in een extra commissie uitleg komt geven over “het non-beheer van de situatie”. ⁦

Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) reageerde bij VTM Nieuws kort op de rave in Sint-Truiden: “We moeten doen wat het veiligste is en onveilige situaties vermijden. Anderzijds kan het geen dagen blijven duren en moeten we voorkomen dat half Europa afzakt naar Sint-Truiden.”

Gouverneur Jos Lantmeeters en burgemeester Ingrid Kempeneers. Beeld Bart Borgerhoff

Over de organisatoren en wat hen te wachten staat, is momenteel nog veel onduidelijkheid. “We gaan ervoor zorgen dat dit niet straffeloos kan blijven en dat dit in de toekomst niet opnieuw kan gebeuren”, zei Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters daarover. “Maar in eerste instantie moeten we van Sint-Truiden weer een veilige plek maken.”

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) vroeg zich eerder op zondag al af waarom federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) nog niet in actie was gekomen om een einde te maken aan de illegale raveparty in Sint-Truiden.

“Veiligheidsbeleid gaat niet in verlengd weekend. Dit is geen onschuldig feestje”, aldus de Vlaamse minister. “Vorder voldoende ordehandhavers, vorder voor mijn part het leger, schakel de stroomeenheden uit, sleep geparkeerde wagens weg, arresteer de dj’s en ontruim het terrein. Zo snel mogelijk.”

Wegslepen lijkt dus niet nodig te zijn nu dat de feestvierders vanzelf lijken te vertrekken.