Politie ontrafelt mysterie achter privéjet met cocaïne onderweg naar Brussel

De Braziliaanse politie is de eigenaar van 1,3 ton cocaïne op het spoor. De drugs lagen in een privéjet op weg naar Brussel. De enige passagier op die vlucht is overleden. De man, een Spanjaard uit Luik, had een terminale kanker.

De Spanjaard zou enkel ingehuurd zijn om de drugs te vervoeren. De echte eigenaar is volgens de speurders een drugsbaron met goede connecties in ons land. Ze vermoeden dat hij in Dubai verblijft.

De Braziliaanse politie kreeg begin augustus een tip dat er drugs aanwezig waren in een privéjet. Die zou vanuit de luchthaven Pinto Martin-Fortaleza naar Brussels Airport vliegen. Agenten filmden het moment waarop ze de enige passagier op de vlucht vroegen zijn koffer te openen. Die bleek propvol cocaïne te zitten. In totaal lag in het vliegtuig 1,3 ton coke, goed voor een straatwaarde van 65 miljoen euro.

Turkse piloot

De enige passagier bleek Angel Alberto Gonzalez Valdes (60), een Spanjaard uit Luik. Hij werd aangehouden. Ook de piloot, Veli Demir (48) uit Turkije, werd gearresteerd. Het ging om een reservekapitein van de Turkse luchtvaartmaatschappij. Hij ontkent zijn betrokkenheid, maar blijft aangehouden. De politie gelooft niet dat hij niet wist dat er drugs aan boord waren.

Braziliaanse media melden dat Angel Alberto Gonzalez Valdes zondag overleden is. De man was terminaal, had uitgezaaide kanker en verbleef onder bewaking in een ziekenhuis in Fortaleza. De politie is ervan overtuigd dat de man uit Luik alleen maar was ingehuurd om tegen betaling de cocaïne vanuit Brazilië naar Europa te vliegen.

Costa del Sol

De krant Jornal Da Band vernam van bronnen dicht bij het onderzoek dat de politie de echte eigenaar van de cocaïne op het spoor is. Het zou gaan om drugsbaron Sergio Roberto De Carvalho, een ex-majoor van de Braziliaanse militaire politie. Die prille zestiger gaat ook door het leven onder de naam ‘Paul Wouter’, een man uit Guyana (Suriname) die woonde in een villa in Marbella, aan de Costa del Sol.

De Gazet van Antwerpen schreef vorig jaar dat deze topcrimineel met dubbele identiteit goede connecties heeft in ons land. Zo kon hij tijdens een grootschalige actie van Europol eind 2020 met hulp van een Limburgse bodyguard ontsnappen met een privévliegtuig.

Nog volgens Gazet van Antwerpen verdenkt de politie Sergio Roberto De Carvalho (Paul Wouter dus) ervan een netwerk aan te sturen dat jaarlijks 45.000 kilo cocaïne naar Europa verscheept, onder meer via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg.

Braziliaanse media vergelijken De Carvalho met Pablo Escobar. Als zoon van de uitbaters van een snackbar wist hij uit te groeien tot CEO van een internationaal netwerk voor cocaïnesmokkel. Ondanks verschillende arrestaties werd hij pas in 2018 ontslagen door de militaire politie. Toen verbleef hij wellicht in Spanje onder de naam Paul Wouter. De Spaanse politie arresteerde hem in 2018 voor betrokkenheid bij een cocaïnetransport van 1.700 kilo. In afwachting van zijn proces, waarbij hij 13 jaar cel riskeerde, werd hij vrijgelaten. Sindsdien is hij spoorloos.