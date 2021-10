Politie massaal aanwezig aan Hogeschool Vives na melding over gewapende man, studenten geëvacueerd

Campus Kortrijk is in lockdown, zo liet de hogeschool vanmorgen op Twitter weten. Alle studenten moesten een tijdlang in hun klaslokalen blijven terwijl de politie de gebouwen doorzocht. Studenten die nog niet op de campus waren, werd gevraagd thuis te blijven. Intussen zijn alle studenten door de politie naar buiten begeleid en in veiligheid.

Een student aan Vives Hogeschool contacteerde de politie rond 8.45 uur nadat hij met een man had gesproken. Die wou zich komen inschrijven in de hogeschool, maar de student dacht een vuurwapen gezien te hebben, zo meldt de stad Kortrijk.

De politie kwam massaal ter plaatse en stelde een perimeter in rond de plek waar de man het laatst gezien werd. “We zijn volop bezig met een zoekactie”, bevestigt Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone Vlas. Alle studenten en het personeel zijn intussen door de politie naar buiten begeleid.

In de vijf gebouwen van Vives in Kortrijk volgen in totaal 12.000 studenten les, maar die waren vanochtend niet allemaal op school aanwezig. Alle lessen zijn voor de rest van de dag opgeschort, zo laat de hogeschool nog weten.

(Dit bericht wordt aangevuld.)

De aanwezige studenten werden door de politie naar buiten begeleid. Beeld Henk Deleu