Politie Hongkong doet inval bij online nieuwssite: zes arrestaties wegens ‘samenzwering en opruiing’

Volgens de omroep TVB gaat het onder anderen om voormalig bestuurslid Margaret Ng, waarnemend hoofdredacteur Patrick Lam en popzangeres Denise Ho. Stand News publiceerde een video van de politie die arriveerde bij het huis van plaatsvervangend redacteur Ronson Chan, die tevens het hoofd is van de Vereniging voor Journalisten in Hongkong (HKJA). Bij het doorzoeken van zijn huis nam de politie zijn computer, mobiele telefoon, tablet, perskaart en bankgegevens in beslag. Hijzelf werd niet gearresteerd, maar is wel verhoord.

De politie zei in een verklaring dat ze drie mannen en drie vrouwen in de leeftijd van 34 tot 73 jaar hebben gearresteerd en dat huiszoekingen gaande waren. Namen van de gearresteerden werden niet vrijgegeven.

Senior editor Robson Chan van Stand News wordt door de politie gearresteerd in Hongkong. Beeld AP

Redactie doorzocht

Ook de redactie zelf werd door meer dan honderd agenten doorzocht, meldt de South China Morning Post. Daarbij is volgens de politie ‘relevant journalistiek materiaal’ in beslag genomen op grond van de nationale veiligheidswet, een controversiële wet die medio 2020 door Beijing aan Hongkong is opgelegd.

De veiligheidswet van Hongkong richt zich op de pro-democratische oppositie en bestrijdt activiteiten die de regering in Beijing als subversief, separatistisch en terroristisch beschouwt. Meer dan honderd activisten zijn al gearresteerd op grond van die wet, van wie er tientallen nog gevangen zitten.

In juni werd Apple Daily, de pro-democratische krant van Hongkong, gesloten met eenzelfde beroep op de veiligheidswet. Apple Daily was een drijvende kracht achter de prodemocratische demonstraties en acties tegen de regering in Hongkong. Meerdere protesten eindigden in confrontaties met de oproerpolitie.

De politie nam op de redactie 'relevant journalistiek materiaal' in beslag. Beeld Getty Images

Zijn oprichter, mediamagnaat Jimmy Lai, zit al ruim een jaar vast. De 74-jarige Lai geldt in Hongkong als een van de prominentste voorvechters van democratie. Hij is veroordeeld tot twintig maanden cel voor het bijwonen van illegale bijeenkomsten, waaronder een herdenking voor de slachtoffers van de met geweld neergeslagen studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing in 1989.

Sinds 1 juli 1997 maakt de voormalige Britse kolonie Hongkong weer deel uit van China en wordt het semi-autonoom bestuurd als een speciale administratieve regio.

Popzangeres en activiste Denise Ho zou één van de zes arrestanten zijn. Beeld AP