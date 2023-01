Politie grijpt in na incident tijdens nieuwjaarsspeech Conner Rousseau, maar blijkt misverstand te zijn

Rousseau gaf vanmiddag een speech op het druk bijgewoonde nieuwjaarsfeest van de partij, in zaal ‘t Bau-huis. Tijdens zijn toespraak stormde een man op hem af, die hem zaken als ‘zot’ toeriep. Agenten in burger, die in de zaal aanwezig waren, konden ingrijpen en pakten de man op. Rousseau zelf merkte de heisa niet op, zegt hij achteraf.

“Het is me verteld geweest. Blijkbaar is iemand naar het podium gestormd en werd die tegengehouden door de politie”, reageerde Rousseau in VTM NIEUWS. Dat bleek achteraf niet te kloppen. Na een kort gesprek met de politie bleek de betrokkene geen kwade bedoelingen te hebben.

“De man gedroeg zich luidruchtig in het publiek en daarom werd hij door agenten ter plaatse even weggeleid. Het bleek om een misverstand te gaan, want de man in kwestie bleek sympathie te hebben voor de politieke linkerzijde”, aldus Hedwig Smet, officier van wacht van de lokale politie van Sint-Niklaas. “Hij verklaarde geen slechte intenties te hebben en was dus ook niet van plan om het podium te bestormen. Hij mocht nadien gewoon verder deelnemen aan de nieuwjaarsreceptie.”

