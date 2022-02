Politie doet tientallen huiszoekingen in grote operatie tegen Albanese maffia: 30 personen opgepakt

Om 4 uur vanochtend verzamelden honderden agenten aan het gebouw van de federale politie in Brussel. Er stond een enorme operatie op de planning, met als doelwit de drugs- en wapenhandel van de Albanese maffia. Een uur later vertrokken de agenten van de federale gerechtelijke politie in samenwerking met de speciale eenheden, de lokale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en de civiele bescherming naar hun doelwit.

In Brussel, Antwerpen, Sint-Niklaas en Sint-Pieters-Leeuw vonden 49 huiszoekingen plaats. In totaal werden 30 personen aangehouden, meldt het federaal parket. De huiszoekingen verliepen zonder incidenten.

Ook in onder meer Spanje, Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland werden ongeveer 60 huiszoekingen uitgevoerd met ondersteuning van Europol. De huiszoekingen kaderen in de invoer van cocaïne via de havens van Antwerpen, Rotterdam, Le Havre en Hamburg en de verdere verspreiding in Europa.

Het is niet de eerste keer dat de Albanese maffia in ons land een klap te verwerken krijgt. De kans is dan ook groot dat de actie van deze ochtend gelinkt is aan een gelijkaardige operatie die in oktober vorig jaar uitgevoerd werd in Brussel. Het was “de ontdekking van een nieuwe criminele wereld op het hele Brusselse grondgebied, die er tot nu toe in geslaagd was grotendeels onopvallend te blijven”, zei Eric Jacobs, directeur van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel, daar toen over.

Privéjets

Die operatie kwam tot stand dankzij informatie die gehaald werd uit de kraak van de cryptofoondienst Sky ECC. Daar werd ook nu gebruik van gemaakt, waardoor het onderzoek dat al eerder was opgestart in een stroomversnelling is geraakt, zegt het parket. “Er zijn contacten vastgesteld in verschillende Zuid-Amerikaanse landen (Brazilië, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia en Paraguay, red.).” De drugs werden naar verschillende landen in Europa gebracht via voertuigen met verborgen ruimtes, transportbedrijven, vrachtvliegtuigen en zelfs privéjets.

Volgens het parket toont het onderzoek aan dat de “nieuwe vormen van criminele organisaties niet langer uitsluitend familie- of clan-gebaseerd zijn”. “Het zijn joint ventures die, naar het model van klassieke handelsvennootschappen, worden gevormd naar gelang van de behoeften van de organisaties. (...) De enige drijfveer: kosten- en winstoptimalisatie.”

Cryptoportefeuilles

Ook het gedrag van de bendeleiders verandert, zegt het parket nog. “Zij investeren in veilige activa zoals onroerend goed, legale bedrijven, enzovoort. In steeds meer dossiers worden cryptoportefeuilles gevonden, ook in dit dossier. Dit is een opkomende trend die van nabij moet worden opgevolgd.”