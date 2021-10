Politie beschouwt dodelijke aanval op Brits parlementslid als terreurdaad: huiszoekingen verricht

Amess (69) werd gisterenmiddag doodgestoken in een kerk in zijn kiesdistrict Leigh-on-Sea. Een 25-jarige verdachte is opgepakt voor de moord. Volgens Britse media gaat het om een moslim van Somalische afkomst. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de man alleen handelde en zoekt op dit moment niet naar medeplichtigen. “Maar het onderzoek naar de omstandigheden gaat verder”, aldus de verklaring. Op twee adressen in de buurt van Londen worden huiszoekingen verricht.

The Guardian schrijft dat dat de verdachte mogelijk ooit doorverwezen is om het ‘Prevent scheme’ te volgen, een programma voor mensen die het risico lopen om geradicaliseerd te raken. Er zijn voorlopig geen verdere details bekend over de dader.

De aanval op Amess leidde in het Verenigd Koninkrijk tot een discussie over de beveiliging van parlementariërs. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft de politie opdracht gegeven om de veiligheidsmaatregelen rond parlementsleden nog eens tegen het licht te houden. Britse parlementariërs houden vaak openbare bijeenkomsten met kiezers in hun kiesdistricten. Politicus Chris Bryant van de linkse Labourpartij schreef in The Guardian dat het tijd is om serieus te gaan nadenken over hoe de beveiliging van parlementsleden geregeld moet worden.

Beeld AP

“We willen niet in forten wonen. Maar ik wil ook geen collega’s meer kwijtraken door geweld”, schreef Bryant, die uitlegde dat hij het politieke klimaat de afgelopen twintig jaar heeft zien verharden. Dat komt volgens hem onder meer door de opkomst van sociale media. “Anonimiteit voedt intolerantie.”

Het was niet de eerste keer dat een Britse parlementariër is omgebracht. In aanloop naar het referendum over het Britse vertrek uit de EU zorgde de moord op Labourlid Jo Cox al voor geschokte reacties. Haar moordenaar, een rechts-extremist, schreeuwde onder meer “Brittannië eerst” toen hij Cox op straat aanviel.

De zus van Cox, Kim Leadbeater, is inmiddels zelf parlementslid en had al geschokt gereageerd op de dood van Amess. Ze zei volgens Britse media dat ze bang is en dat andere parlementariërs zich ook zo zullen voelen. “Dit is het risico dat we allemaal nemen.”

De Britse premier Boris Johnson en oppositieleider Keir Starmer hebben samen de kerk bezocht waar parlementariër David Amess is doodgestoken. De politici legden daar bloemen en hielden een moment stilte voordat ze weer vertrokken.

Beeld AP

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS

Beeld EPA

Beeld REUTERS

Beeld EPA