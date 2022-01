Politie banaliseert nog te vaak partnergeweld

Familiaal geweld is wereldwijd een van de voornaamste doodsoorzaken in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar. Ook in België liggen de cijfers hoog. Uit een bevraging van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2010 bleek dat een op de zeven vrouwen en een op de tien mannen slachtoffer was van partnergeweld.

Het gaat dan vooral over verbaal geweld (41 procent). Maar 300 van de 2.000 respondenten (15 procent) verklaarden dat ze dat jaar ook te maken kregen met fysieke agressie door hun (ex-)partner.

Binnen de politie is er hoe langer hoe meer gevoeligheid voor intrafamiliaal geweld. Dat staat in een zopas gepubliceerd rapport van het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten. “Medewerkers van externe diensten krijgen tegenwoordig veel minder klachten van slachtoffers over hoe ze door de politie zijn ontvangen”, aldus het rapport.

Toch is er ook nog werk aan de winkel, aldus het Comité P. Zo is het een terugkerend probleem dat onthaalpersoneel weigert om een melding te akteren. “Het is niet ongebruikelijk dat slachtoffers om valse of verkeerde redenen terug naar huis worden gestuurd. Zo stuurde een onthaalpost in een van de bezochte zones tot voor kort slachtoffers die zich zonder medisch attest aanboden systematisch weg. Op andere plaatsen worden taalproblemen naar voren geschoven, of het feit dat het slachtoffer zich al meermaals heeft aangeboden.”

Verplichte opleidingen kunnen politieambtenaren leren om alarmsignalen sneller te herkennen, maar zouden ook bepaalde vooroordelen over intrafamiliaal geweld kunnen wegnemen. Volgens het Comité P wordt partnergeweld nog te vaak gebanaliseerd omdat er te weinig kennis is. “Als een slachtoffer een klacht wenst in te trekken, moet dat worden opgevat als een belangrijk waarschuwingssignaal. Maar politieambtenaren hechten daar niet altijd het juiste belang aan en stellen nog altijd het gedrag en de ambivalente houding van de slachtoffers in vraag”, aldus het rapport.

Een ander voorbeeld van zo’n terugkerend vooroordeel: “Slachtoffers kunnen onder invloed makkelijker praten dan nuchter. Dit is een aspect waarmee politieambtenaren rekening moeten houden om de kans niet te missen een situatie aan te grijpen en om te begrijpen in plaats van een gedraging te beoordelen.”

Volgens het Comité P zou de wijkagent een grotere rol kunnen spelen bij de aanpak van intrafamiliaal geweld. “Ze staan dicht bij de burgers, ze kunnen bepaalde problemen ontdekken, ze kunnen bijdragen aan het buurtonderzoek, en zorgen voor een doeltreffender opvolging door hun nabijheid/aanwezigheid.”

Ook de doorverwijzing naar externe diensten kan beter. Politieambtenaren die als eerste tussenkomen, verwijzen slachtoffers wel intern door naar slachtofferhulp, maar haast nooit naar externe diensten. Nochtans is er in Vlaanderen een groot aanbod van organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Volgens het Comité P werken de verschillende politiezones ook ­onvoldoende ­samen om informatie uit te wisselen ­nadat een koppel is verhuisd. “Tussen politiezones is er geen communicatie omtrent conflictsituaties binnen koppels/gezinnen wanneer ze verhuizen. De overdracht van deze informatie zou nochtans een interessante piste zijn om verder te exploiteren.”