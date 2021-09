Politie aangevallen met krik in Molenbeek: agente loopt hersenschudding op, twee collega’s lichtgewond

Een verkeerspatrouille van de politiezone Brussel West stopte een bestuurder voor een verkeersinbreuk op de Gentsesteenweg. De man was daar niet mee opgezet en ging de politie te lijf met een krik. Een buurtbewoonster die getuige was van de aanval zag twee agenten gewond op de grond liggen. De dader vluchtte te voet en liet zijn wagen achter. “Iedereen probeerde ondertussen de politieagenten toe te snellen en hulp te bieden”, vertelt de buurtbewoonster.

“Twee agenten raakten lichtgewond aan de knie en de hand”, zegt woordvoerder Rachid Barghouti. “De derde - een vrouw - stootte haar hoofd bij het vallen. Ze liep daarbij een hersenschudding op. Twee agenten, waaronder de agente die aan het hoofd gewond is geraakt, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze is intussen weer bij bewustzijn, haar toestand is stabiel”, klinkt het bij RTL Info. Burgemeester Catherine Moureaux (PS) zal het slachtoffer in het ziekenhuis bezoeken.

De dader vluchtte te voet weg, maar kon later wel opgepakt worden door een andere patrouille die ter versterking was opgeroepen. De wagen van de dader werd grondig doorzocht. Over de identiteit van de dader wilt de politie momenteel niets kwijt.