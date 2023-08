Politicoloog Jonathan Holslag pleit voor sterke Belgische industrie: ‘Je houdt geen nationale economie overeind met winkeltje spelen’

Veel mensen gaan ervan uit dat we in ons land alles kunnen kopen, maar dat ons land zelf niets meer moet maken, schrijft professor Holslag. Dus voeren we maar in. “We rekenen op Afrikanen om onze grondstoffen op te graven, op Chinese arbeiders om producten in elkaar te steken, op Filipijnse bootsmannen om de containers naar de havens te brengen en op Roemeense truckers om de spulletjes netjes in de winkels af te leveren. Maar je houdt geen nationale economie overeind met winkeltje spelen.”

Als de industrie vertrekt, vertrekken ook belangrijke diensten, meent hij. “In mijn stad Tienen, bijvoorbeeld, draaien de twee hotels bijna uitsluitend op bezoekers van onze fabrieken. Zelfs de restaurants. En dan hebben we het nog niet over de bouwbedrijven en onderhoudsdiensten.”

België moet dus volgens Holslag opnieuw een industriebeleid voeren. En dan heeft hij het naar eigen zeggen niet over “het soort van bedelbeleid dat de halve wereld afschooit om nog meer grote bedrijven aan te trekken”.

Hij verwijst daarbij naar Ineos, een multinational in de haven van Antwerpen. Als daar 450 banen dreigen te verdwijnen, spreken we over een mokerslag voor de Vlaamse economie. “Als elders in Vlaanderen, zoals in mijn stad, bij een Belgische chemisch bedrijf 340 banen, tientallen miljoenen aan investeringen en tientallen toeleveranciers in de landbouw bedreigd worden door valse concurrentie van de Chinezen, dan lijkt daar niemand van wakker te liggen. Jan Jambon en Jo Brouns: de arbeiders en boeren in Tienen wachten op u!”

We hebben volgens Holslag vooral een industriebeleid nodig dat volop inzet op Belgische bedrijven.