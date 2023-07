Politicoloog Dave Sinardet: ‘Sterke Jan is voor N-VA toch een teleurstelling gebleken’

Een nieuwe week, een nieuw crisismoment in de Vlaamse stikstofsaga. Nu grote industrieprojecten in gevaar dreigen te komen, stapten N-VA en Open Vld rechtstreeks naar het parlement. Zonder coalitiepartner cd&v. ‘Er is alleen nog de schim van een regering’, ziet professor politicologie Dave Sinardet (VUB).

N-VA en Open Vld dienden het stikstofdecreet zonder cd&v in bij het Vlaams Parlement. Hoe moeten we die actie interpreteren?

“Als een nieuwe episode in een crisisverhaal dat al minstens een half jaar bezig is. Open Vld en N-VA hebben nu al via drie verschillende methodes geprobeerd cd&v buitenspel te zetten. In maart was er een eerste poging door via “een meerderheid in de regering" het stikstofakkoord goed te keuren. Daarna hebben ze het geprobeerd via een eigen instructie van minister Zuhal Demir (N-VA). En nu zie je nogmaals hetzelfde, maar dan via het parlement.

“Intussen is er wel een nieuw en politiek belangrijk element in het dossier opgedoken. Initieel werd stikstof altijd als een kwestie van landbouw versus natuur geprofileerd, maar dat is door het arrest over de vergunning van Ineos naar landbouw versus industrie verschoven. Terwijl die eerste framing vooral N-VA in een moeilijke positie bracht – plots waren ze de partij die natuur boven landbouw stelde –, is dat nu zo voor cd&v. Jo Brouns is immers niet alleen minister van Landbouw, maar ook van Economie. Als centrumrechtse partij wil cd&v toch ook sowieso op goede voet staan met de bedrijfswereld.”

Ziet u nog een toekomst waarin het stikstofdecreet goedgekeurd wordt?

“Dat lijkt me zeer moeilijk. Ondanks de druk van de industrie, denk ik dat cd&v op dit dossier toch ook heel sterk de landbouwers zal willen blijven verdedigen. Ik ben benieuwd naar het advies van de Raad van State, maar vrees dat ook dat weer uiteenlopend geïnterpreteerd zal worden. Het probleem is eveneens dat het decreet voor het einde van dit kalenderjaar moet worden goedgekeurd, terwijl het milieueffectenrapport waar cd&v op wil wachten er pas ten vroegste tegen 2024 is.

“Ofwel moet cd&v dus plooien en een akkoord goedkeuren zonder enige zekerheid dat hun eisen er nog net voor de verkiezingen aan toegevoegd zullen worden, ofwel moet men via wisselmeerderheden werken. Dan wordt Vlaanderen na vijftig jaar eindelijk ook in de praktijk een parlementaire democratie. Maar de kans lijkt me klein, alleen al omdat cd&v ermee dreigt om dan hetzelfde te doen voor bijvoorbeeld de indexering van de kinderbijslag. En een alternatieve meerderheid voor het stikstofdecreet vinden, hangt sterk af van Groen, dat weinig redenen heeft om daarin mee te stappen.”

Jonge boeren betoogden begin dit jaar aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon. Beeld Eric de Mildt

Conclusie: we hebben een Vlaamse regering die volgens de wet niet kan vallen, maar die de facto al niet meer bestaat?

“Wat de laatste maanden is gebeurd, gaat toch heel ver voor een regering. Zelfs federaal, waar iedereen een bloedhekel heeft aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, is men niet zover gegaan om zonder hem een fiscale hervorming te maken. Vlaanderen overtreft het federale niveau in Belgisch surrealisme. Ceci n’est pas un gouvernement. Er is alleen nog de schim van een regering.”

Hoe ziet zo’n schijnregering eruit?

“Niet zo anders dan wat we het afgelopen jaar al zagen. De – terechte – kritiek op de federale regering is altijd dat ze er niet in slagen grote hervormingen door te voeren. Maar Vlaams zie ik er toch ook niet veel. Een aantal ministers hebben op hun eigen departement misschien wel enkele zinvolle beslissingen genomen. Ik mag hopen dat ze dat ook het komende jaar blijven doen. Maar het probleem met zoveel wantrouwen door de stikstofkwestie is dat het ook andere dossiers besmet. Op den duur gun je elkaar niets meer, en lig je zelfs dwars in kleinere dossiers.”

Heeft Jambon I, en bij uitbreiding centrumrechts, nu officieel gefaald?

“Ik weet niet waarom u het Jambon I noemt, want Jambon II zal er in ieder geval niet komen. We kunnen dus gerust blijven spreken over de regering-Jambon. Ter herinnering: vijf jaar geleden is Geert Bourgeois, de vorige minister-president, afgeserveerd naar het Europees Parlement omdat N-VA duidelijk teleurgesteld was over de te makke Vlaamse regeringservaring onder hem. Jan Jambon, die federaal het imago van sterke Jan had, moest aantonen dat de Vlaamse regering wel krachtdadiger is dan de federale. Maar dat bleek opnieuw een teleurstelling. Wellicht sturen ze hem nu ook naar het Europees Parlement. Dat is stilaan een kerkhof voor mislukte minister-presidenten.

“Tegelijk is dit naar alle waarschijnlijkheid het einde van tien jaar centrumrechts, de ‘droomcoalitie’, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever dat in 2014 zelf noemde. Na vier jaar federaal en tien jaar Vlaams besturen eindigt ze eerder in een nachtmerrie. In de peilingen heeft deze regering al lang geen meerderheid meer. En ook als we het breder dan stikstof bekijken: wat heeft deze Vlaamse regering nu eigenlijk verwezenlijkt? Onderwijs en Welzijn, waarvan we vroeger dachten dat ze goed functioneerden, kwamen de voorbije jaren alleen maar op een meer negatieve manier in beeld.

“Treffend is het antwoord van Jambon toen hem in De afspraak werd gevraagd naar zijn grootste verwezenlijking: het feit dat we tijdens de energiecrisis niet een hele hoop geld hebben uitgegeven. Misschien was dat inderdaad een goede zaak, maar zijn grootste verwezenlijking is naar eigen zeggen dus dat ze iets niet hebben gedaan. Dat zegt alles.”