Politicoloog Dave Sinardet over illegale pensioenbonus voor ex-Kamervoorzitters: ‘Dit waait niet zomaar over’

Waarom is die pensioenbonus onwettig?

“Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe dit systeem in elkaar zit. Het is ook maar vandaag aan het licht gekomen. Daar zal de komende dagen meer duidelijkheid over moeten komen. Wat wel al duidelijk is: dit is een illegaal systeem omdat het de plafonds overschrijdt die de wet voorschrijft.”

Het plafond voor ambtenarenpensioenen is met net geen 92.000 euro per jaar al torenhoog. Welk beeld schetst dit nieuws van de politiek?

“Dit is absoluut niet goed voor het imago van de politiek. Elke keer wanneer de politiek in het nieuws komt met dergelijke hoge bedragen, krijgt dat imago een knauw. Het gaat er niet over dat politici per definitie te veel verdienen. Politici mogen veel verdienen. Zeker een premier of minister-president, die veel verantwoordelijkheid dragen, mogen goed betaald worden.

“De financiering van de politiek, zoals de hoge lonen, of de partijdotaties, liggen al onder vuur. Maar dat zijn nog legale systemen, waar je je deontologische vragen bij kan stellen. Dit gaat over een systeem dat illegaal is. Dit gaat zelfs over gewezen Kamervoorzitters, dat is wraakroepend. Die parlementsvoorzitters verdienen al veel te veel. Zij krijgen 1 symbolische euro meer dan de premier of de minister-president, vanuit de idee dat het parlement als wetgevende macht boven de regering staat. Maar we weten allemaal dat die voorzittersfuncties deel uitmaken van de verdeling van de posten bij de regeringsvorming.

“In de praktijk hebben die parlementsvoorzitters niet veel te betekenen, en verdienen ze dus veel te veel. Dat ze daarbovenop dan nog eens illegaal extra pensioen krijgen, is bijna niet te vatten.”

Is dit een bewijs dat de oude politieke cultuur toch nog bestaat?

“Ik wil voorzichtig zijn. We moeten eerst iets meer weten over dat systeem: in hoeverre waren de betrokkenen bijvoorbeeld op de hoogte van het onwettige karakter?

“Wat wel zeker is: dit versterkt het gevoel dat bij sommige mensen leeft dat er een voorkeursbehandeling bestaat voor politici. Dat bepaalde politici zich vanalles permitteren. Het is goed dat Kamervoorzitter Eliane Tillieux zich hier vragen bij stelt en stappen onderneemt.

Het is ook lastig wegens wie die personen zijn. De Croo is de vader van de premier. En natuurlijk moet de premier zich niet verantwoorden voor wat zijn vader doet, maar het straalt toch wat af op hem.

En dan Siegfried Bracke, dat is toch pijnlijk voor N-VA, die zich zo graag voorstelt als de partij die wat buiten het systeem staat. Toch wordt ze dan vaak - en dan nog vaak door de figuur Siegfried Bracke - gelijkgesteld aan dat systeem. Denk aan de Telenet-affaire. Die had uiteindelijk tot gevolg dat het loon van de Kamervoorzitter werd teruggebracht naar zo’n 12.000 euro per maand, die ene euro meer dan de premier.

Welke gevolgen kan dit hebben? Het Bureau van de Kamer onderzoekt of de bedragen kunnen worden teruggevorderd.

“Er zullen morgen in de Kamerzitting alleszins wel veel vragen over zijn. Dit zal niet zomaar overwaaien. Het zou kunnen dat ze de bedragen moeten terugbetalen, dat moet eerst juridisch uitgeklaard worden. Maar ethisch, deontologisch is het heel duidelijk dat ze dit moeten terugvorderen, of nog beter: spontaan teruggeven. (Herman De Croo zei intussen dat hij afstand doet van de vergoeding. Als uit verder onderzoek blijkt dat ze onwettig was, zal hij die uit het verleden ook terugbetalen, DBA.) Dat dit hele systeem wordt afgeschaft is echt het minimum minimorum.

Denkt u dat dit de debatten over politieke vernieuwing nieuw leven kan inblazen?

“Na een nieuw brandje wordt er weer een paar weken veel over gesproken, en dan gaat het weer liggen. Ik weet niet of dit de affaire zal zijn die daar verandering in brengt.”