Politico: Amerikaans Hooggerechtshof van plan abortusrecht af te schaffen

In een eerste versie van een aankomende uitspraak van het Hof, die Politico kon inzien en die het online publiceert, schrijft de conservatieve opperrechter Samuel Alito dat “Roe en Casey verworpen moeten worden”.

Wat is Roe versus Wade?

Roe versus Wade was de zaak uit 1973 die Amerikanen het recht op abortus gaf. Een paar jaar na haar rechtenstudie spande advocaat Sarah Weddington met een voormalige klasgenoot, Linda Coffee, een rechtszaak aan namens een zwangere vrouw die een abortus wilde.

De uitspraak, in het voordeel van ‘Roe’, maakte vrije abortus mogelijk in alle vijftig staten van de VS. In 1992 werd dat bevestigd met een uitspraak in de zaak Planned Parenthood versus Casey. Tegelijk zorgde het voor een scherp politiek debat, dat tot op vandaag doorgaat.

Wat staat er precies in de gelekte ontwerpbeslissing van het Hof?

“Roe is altijd een verkeerde beslissing geweest. Het is tijd om naar de grondwet te luisteren en de kwestie rond abortus terug te brengen naar de vertegenwoordigers van het volk”, schrijft Alito in de uitspraak die nog niet definitief is. De uitspraak van de rechtbank is pas definitief als deze is gepubliceerd, waarschijnlijk in de komende twee maanden, schrijft Politico.

Het document dateert van februari. Volgens de nieuwssite gebeurde het nooit eerder in de moderne geschiedenis van het Hooggerechtshof dat een ontwerpbeslissing openbaar wordt, terwijl een zaak nog hangende is.

Wat betekent de afschaffing voor de individuele staten?

Als het Hof het federale recht op abortus afschaft, mogen de individuele staten beslissen of ze abortus toestaan. Een aantal staten, waaronder de dichtstbevolkte staat Californië, heeft al wetten aangenomen die het recht op abortus beschermen.

In zo’n dertien conservatieve Amerikaanse staten werden de afgelopen tijd juist strengere maatregelen ingevoerd. Als Roe vs. Wade van tafel wordt geveegd dan zal abortus daar naar verwachting worden verboden.

Hoe staan de andere operrechters tegenover de vernietiging van het arrest uit 1973?

Volgens Politico zijn vier andere opperrechters, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett, het eens met Alito en stemmen zij met hem mee. Drie progressieve opperrechters, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor en Elena Kagan, zijn bezig een zogeheten afwijkende opinie te schrijven. Hoe de voorzitter van het negenkoppige hof, de conservatieve John Roberts, van plan is te stemmen is niet bekend.

Wanneer wordt een definitieve uitspraak verwacht?

Pas over ongeveer twee maanden wordt een definitieve versie van de uitspraak verwacht en het is mogelijk dat er nog rechters van mening veranderen, schrijft Politico.

Hoe reageert de Amerikaanse politiek op het uitgelekte rapport?

• Nancy Pelosi, Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat:

“Het terugdraaien van de uitspraak Roe v. Wade door een paar door de Republikeinen benoemde rechters zou een van de slechtste en schadelijkste beslissingen zijn uit de moderne geschiedenis”, reageren Nancy Pelosi, Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat. “Ze gooien de reputatie van het Hooggerechtshof te grabbel ten koste van miljoenen vrouwen die van hun grondwettelijke rechten worden ontdaan waarop ze al een halve eeuw konden vertrouwen.”

Hillary Clinton, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, noemt de beslissing “een directe aanval op de waardigheid, rechten en het leven van vrouwen in het algemeen en op de Amerikaanse wetgeving in het bijzonder”. “Het zal vrouwen vermoorden en onderwerpen, terwijl de overgrote meerderheid van de Amerikanen voor legale abortus is. Wat een schande.”

“Een extremistisch Hooggerechtshof staat op het punt om zijn extreemrechtse, impopulaire standpunten aan het hele land opleggen”, zegt de Democratische senator Elizabeth Warren. “Het wordt hoog tijd voor de miljoenen die de Grondwet en abortusrechten steunen om op te staan ​​en hun stem te laten horen. We gaan niet terug - nooit.”

Volgens Republikeins senator is de ontwerpbeslissing daarentegen wel een goede zaak, want “hiermee komt de besluitvorming weer in de handen van de staten, en dat is waar het altijd had moeten zijn”.

“Het moet tot de bodem worden uitgezocht met behulp van alle benodigde onderzoeksinstrumenten waar dit lek vandaan komt”, reageert Tom Cotton, Republikeins senator, op de gelekte documenten. “De zaak Roe is een enorme fout geweest en ik bid dat het Hof de Grondwet volgt en de staten toestaat om het ongeboren leven weer te beschermen.”