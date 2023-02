‘Politici zijn niet rouwig om beelden zoals die in de Paleizenstraat. Die wantoestanden zijn het gevolg van beleidskeuzes’

De Europese Unie wil meer muren aan de grenzen, al zullen de meeste politici dat niet met zoveel woorden zeggen. Migratie-expert Leo Lucassen ziet het beleid radicaliseren. Op rechts, maar óók op links.

“Het wordt nu voorgesteld alsof wij onder de voet worden gelopen, alsof het bestaan van Europa op het spel staat”, zegt Leo Lucassen. “Maar dit is helemaal geen existentiële crisis. Er komen elk jaar pakweg een miljoen mensen met een tijdelijke arbeidsvergunning naar Europa - uit Kazachstan, Mongolië, Vietnam, Nepal... Er is een enorme behoefte aan arbeid, en toch willen we de grenzen afsluiten voor asielzoekers van wie we weten dat driekwart in aanmerking komt voor erkenning en de vluchtelingenstatus.”

Lucassen, migratie-expert en hoogleraar aan de universiteit van Leiden, is streng voor het beleid dat vorige week tijdens een Europese top op scherp werd gezet. Men wil nog meer investeren in infrastructuur om de buitengrenzen te beschermen, en eventueel zelfs extra muren of hekken bouwen, om te voorkomen dat mensen zich illegaal toegang verschaffen tot Europa. “En die illegaliteit heeft Europa zelf bedacht”, aldus Lucassen. “Met de huidige regels kun je niet anders dan illegaal de grens oversteken. En het wordt almaar radicaler: Europa externaliseert zijn grenzen steeds meer, onder meer door een aantal Afrikaanse landen te betalen om mensen al ten zuiden van de Sahara tegen te houden. Daar gaat straks bijna 10 procent van ons ontwikkelingsbudget naartoe.”

Van wanneer dateert die Europese strengheid?

“Van in de jaren negentig. Toen werd het zogenaamde visumstelsel ingevoerd, waardoor het steeds lastiger werd om op een normale manier naar Europa te reizen. Tot voor die tijd kon je gewoon met trein of vliegtuig hier naartoe komen en asiel aanvragen. Nu moet je bij de ambassade van het land waar je naartoe wil, een visum aanvragen. En aangezien dat erg moeilijk is, komen de meeste asielzoekers nu illegaal hier naartoe.”

Heeft dat beleid toen de cijfers doen dalen?

“In het eerste decennium van deze eeuw daalde het aantal asielzoekers, om geopolitieke redenen. Maar zodra de aantallen begonnen te stijgen, zoals met de burgeroorlog in Syrië, zag je direct het verschil met vroeger: mensen werden door dat nieuwe beleid gedwongen om letterlijk en figuurlijk in zee te gaan met smokkelaars. Dus komen doen ze toch.”

Over welke aantallen gaat het?

“Daar worden de grootste spookverhalen over verteld. Alsof de stijging niet bij te houden is. En dat klopt niet. Het aantal mensen dat asiel aanvraagt, schommelt al sinds de jaren tachtig tussen een half miljoen en een miljoen per jaar. Op een Europese bevolking van 450 miljoen is dat één tot twee per duizend. En meer hekken zullen daar geen invloed op hebben. Kijk naar de VS: de muur van Trump heeft ook geen effect gehad. Het enige effect van meer muren rond Europa zal zijn: meer doden.”

Die muur was toch geen idee van Donald Trump?

“Nee, zijn voorganger Barack Obama heeft ook een behoorlijk streng beleid gevoerd. Het maakt niet zoveel uit wie er in het Witte Huis zit. Trump heeft er wel meer retoriek rond gevoerd: hij heeft de Mexicanen gestigmatiseerd als verkrachters en criminelen. Maar hij is niet met die muur begonnen. En het enige effect ervan is dat je het mensen moeilijker maakt, waardoor ze meer risico’s nemen. De oversteek wordt duurder en dodelijker.”

Heeft de moeilijkheid om asielzoekers evenredig te verdelen over de Europese Unie het debat niet op scherp gezet?

“Het beleid in sommige landen is daardoor feller geworden, en dat snap ik op zich wel. Ik begrijp dat Italië en Griekenland ontevreden zijn omdat er weinig solidariteit is. Zo lok je dat pushback-beleid mee uit, dat is zo. Het hele zogenaamde Dublin-stelsel staat op gespannen voet met solidariteit: als je teruggestuurd kunt worden naar het land waar je binnenkwam en asiel had moeten aanvragen, is het logisch dat zuidelijke en oostelijke landen moeilijk doen. Daar komen mensen namelijk Europa binnen.”

Steeds meer politieke leiders willen de asielprocedures nog meer externaliseren, zodat mensen in het buitenland de vluchtelingenstatus moeten aanvragen.

“Ja, daar werd in 2015 ook over gepraat. Dat er aanmeldcentra zouden komen in landen zoals Tunesië, waar ambtenaren dan aanvragen zouden behandelen. Op zichzelf is dat geen krankzinnig idee, maar dan moet je het wel doen. En dat is niet gebeurd. Er is voor dit plan nog geen schop in de grond gegaan. Wat je ziet, is precies het tegenovergestelde: het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben nu dwaze plannen om asielzoekers naar Rwanda te vliegen. Dat is volkomen tegen de geest van het vluchtelingenverdrag.”

In Vlaanderen willen sommigen dat ook.

“Er gaan in veel landen aan de rechterzijde zelfs stemmen op om dat hele asielstelsel af te schaffen. Denemarken wil graag naar nul aanmeldingen. En is goed op weg: ze gingen van vierduizend naar vierhonderd per jaar. Ook in onze landen is dat de drijfveer, ik kan niet tot een andere conclusie komen. Men wil procedures zo lang en beroerd mogelijk maken, om mensen af te schrikken. De beelden uit het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen in de regen stonden te wachten, zijn de hele wereld overgegaan.”

De Paleizenstraat. Beeld Aurélie Geurts

Zoals de beelden uit de Brusselse Paleizenstraat.

“Politici zijn niet rouwig om zulke beelden. Die wantoestanden zijn het gevolg van beleidskeuzes. Terwijl we dit fatsoenlijk zouden kunnen oplossen. Toen het misging in Oekraïne hebben we dat gedaan: heel snel drie à vier miljoen mensen opgevangen. Die konden wel plek krijgen. En mensen uit Syrië niet. Terwijl het dezelfde Russische bommen zijn die op hen vallen.”

We zitten niet ‘vol’, zoals dat soms heet.

“Vol is vol: nee, dat is dus echt een drogreden, dat klopt niet. Dit zijn politieke keuzes. Men had ook de capaciteit voor opvang niet moeten afbouwen toen de cijfers daalden. Daar is toen voor gewaarschuwd, maar men wilde niet luisteren. De reden is puur politiek: men wil stevig overkomen bij de achterban en hoopt dat de puinhoop mensen afschrikt.”

Wat met het aanzuigeffect van een al te vlotte en comfortabele opvang?

“Onderzoek heeft al vaak aangetoond dat zo’n aanzuigeffect helemaal niet bestaat. Alsof hele volksstammen hier naartoe zouden komen voor de gezelligheid. Als dat zo zou zijn, dan zouden de cijfers allang moeten zakken. Wat mensen op de vlucht doet slaan, zijn zogenaamde push-factoren. De meeste vluchtelingen willen ook niet naar Europa, maar naar een buurland. En als Assad zich in Syrië normaal had gedragen, zouden wij nu dit interview wellicht niet doen. Dat iedereen als lemmingen naar Europa wil, klopt helemaal niet.”

Nederland heeft zich bij monde van uw liberale premier Mark Rutte bij de twaalf strengste lidstaten geschaard, vorige week. Waarom doet hij dat?

“Dat standpunt is puur voor binnenlandse consumptie, zeg maar. Rutte staat enorm onder druk van de populisten op extreemrechts, en van zijn eigen fractie in de Tweede Kamer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had het liever niet over ‘muren’ - dat ligt nog gevoelig vanwege de Berlijnse Muur. Rutte heeft het over ‘muren met openingen’. Maar hoe dan ook is de landsgrens van Europa maar 13 procent van de totale lengte. Ik neem aan dat niemand de Griekse en Italiaanse stranden wil volzetten met hekken.”

Arbeiders werken aan een hek op de Bulgaars-Turkse grens. Beeld AFP

Hoe verklaart u dat liberale partijen, die toch bij uitstek de mensenrechten zouden moeten verdedigen, de kant van extreemrechts opgaan?

“Door de concurrentie op rechts. Maar let op, dit is niet alleen een probleem van rechtse of liberale partijen. Ook op links is men mee gaan buigen naar die kant, uit vrees anders kiezers kwijt te spelen. Terwijl het nog maar de vraag is of dat zou gebeuren: peilingen door de jaren heen tonen een vrij constante meerderheid van 60 tot 70 procent van de bevolking die het vluchtelingenverdrag in stand wil houden. In Nederland is dat in ieder geval zo, al twintig jaar.”

De sociaaldemocraten worden ‘flinks’, zoals wij dat noemen.

“Dat zie je in Denemarken, nu ook in Oostenrijk. En in Nederland leeft het ook. We noemen het welfare chauvinism, al van begin twintigste eeuw een vraagstuk voor socialisten: zijn we solidair met alle arbeiders ter wereld of alleen met die in eigen land? Na de Eerste Wereldoorlog kwam er voor het eerst grensbewaking, omdat nogal wat Duitse migranten in Nederland wilden werken. De vakbonden riepen toen als eerste: Eigen volk eerst!”

Zou u het eens zijn met politiek wetenschapper Cas Mudde, die er vaak op wijst dat de aanvaarding van bepaalde ideeën door de mainstream een groot probleem is.

“Zeker. De mainstream legitimeert de radicalen. Ook door vluchtelingen voor te stellen als een bedreiging, die alles hier naar de ratsmodee komen helpen, en zich ook cultureel niet aanpassen. Doe daar nog een portie moslimhaat bovenop en je begrijpt wat er nu aan de hand is. Alleen al het geld dat men aan die muren besteedt: in Polen heeft 200 kilometer 400 miljoen euro gekost. Dat is irrationeel, als je weet wat je met dat geld zou kunnen doen voor de integratie van mensen op de arbeidsmarkt.”

Zal dat het Europese beleid uiteindelijk doen kantelen: het besef dat we mensen nodig hebben om onze vergrijzing te stutten?

“Inderdaad. Erst das Fressen, dan die Moral - dat is hier volkomen van toepassing.”

De muur op de Spaanse enclave Ceuta. Beeld EPA