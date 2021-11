Polen pakt honderd migranten op aan grens Wit-Rusland, Irak vliegt landgenoten terug naar huis

De al ruim een week durende confrontatie aan de grens nam dinsdag al gewelddadige vormen aan. Migranten gooiden stenen naar de Poolse militairen die hen verhinderen de grens van de Europese Unie over te steken, en de Polen bestookten de migranten daarop met traangas en een waterkanon. Polen en Wit-Rusland beschuldigden elkaar ervan het conflict te laten escaleren.

De migranten, veelal afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan, bivakkeren sinds vorige week in de kou aan de grens. Ze hopen via Wit-Rusland de Europese buitengrens te passeren om asiel te kunnen aanvragen in Duitsland en andere West-Europese landen. Polen probeert dit met steun van de Europese Unie te verhinderen.

De EU beschuldigt de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko ervan de migranten te gebruiken als pionnen om de stabiliteit van de EU te ondermijnen, als vergelding voor de Europese sancties tegen zijn dictatoriale bewind.

Weggeleid

Poolse grenswachten verspreidden woensdag een video op internet waarop te zien is hoe honderden migranten die bij de grensovergang Kuznica kampeerden, met hun tassen en rugzakken door Wit-Russische militairen werden weggeleid. Volgens Belta, het staatspersbureau van Wit-Rusland, werden ze met bussen naar een verwarmde bedrijfshal gebracht waar ze eten, medicijnen en dekens kregen. Beelden van het Poolse leger lieten zien dat andere migranten evenwel woensdagavond nog steeds rond kampvuurtjes aan de grens zaten.

Iraakse vluchtelingen worden op het vliegtuig naar hun land van herkomst gezet. Beeld AFP

Controleerbare informatie uit de grensregio is schaars sinds de Poolse autoriteiten de noodtoestand uitriepen in een drie kilometer brede strook langs de grens. Journalisten en mensenrechtenorganisaties hebben hierdoor geen toegang. De regering van Wit-Rusland laat hoe dan ook geen onafhankelijke journalisten toe.

‘Weg naar Wit-Rusland loopt dood’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak woensdag voor de tweede maal deze week met Loekasjenko over de crisis aan de grens. Zij benadrukte dat de migranten de kans moeten hebben terug te keren naar hun land van herkomst, met steun van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Donderdag vertrekt een eerste repatriëringsvlucht vanuit de Wit-Russische hoofdstad Minsk naar Irak, maar het is onduidelijk hoeveel mensen terug willen.

Veel migranten zeggen nog steeds naar Duitsland te willen. Maar volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zal Berlijn geen migranten opnemen. ‘De weg naar Wit-Rusland loopt dood voor de meeste mensen die naar Duitsland willen. We hebben geen plannen om mensen toe te laten’, aldus een woordvoerder.

Vluchten naar Irak

Irak is intussen begonnen met honderden landgenoten terug naar huis te vliegen vanaf de luchthaven in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Ook andere landen in het Midden-Oosten zijn van plan om hun landgenoten terug te vliegen.