Polen ontmantelt omstreden tuchtkamer voor rechterlijke macht na druk EU

Als Polen het oordeel van het Hof in Luxemburg naast zich neer had gelegd, zou de Europese Commissie vrijwel zeker een dwangsom opleggen. Deze zou mogelijk in de miljarden lopen. Met deze stap hoopt Polen de Europese Commissie net genoeg tegemoet te komen om die boete te ontlopen. Of Brussel met de ontmanteling genoegen neemt, zal moeten blijken.

Een maand geleden oordeelde het Hof in Luxemburg dat de kamer niet voldoet aan de Europese standaard van onafhankelijkheid. Brussel stelde een deadline, 16 augustus, om tot sluiting over te gaan. De Poolse overheid honoreert die eis, maar gaat wel tegen het bevel in beroep, liet zij maandag weten in een brief aan de Commissie. De regering vindt dat het Hof met de uitspraak zijn bevoegdheden te buiten gaat.

Kees Sterk, hoogleraar Europese rechtspleging aan de Universiteit van Maastricht en kenner van de Pools-Europese ruzie, weigert van een overwinning voor de Europese Unie te spreken. “Het spel is nu niet beëindigd, het begint pas. Deze uitspraak richt zich alleen op de tuchtkamer, terwijl ook de Raad van de Rechtspraak een probleem is.” De Raad van de Rechtspraak benoemt rechters in Polen. Een juiste politieke kleur is op dit moment essentieel voor een kandidatuur.

Opschorting uitspraken nodig

De tuchtkamer is ingericht om ook rechters in functie bij onwenselijke uitspraken aan te pakken. Het college kan hen schorsen, hun salaris korten of hun onschendbaarheid opheffen, zodat ze kunnen worden vervolgd.

Het probleem met de tuchtkamer, opgetuigd in 2017, is tweeledig: door politieke benoemingen komen de leden uit de stal van de ultranationalistische regering onder leiding van Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Bovendien pakt de kamer vooral rechters aan die zich kritisch uitlaten over de ondermijning van de rechtsstaat in het land.

Rechters aan wie de immuniteit is ontnomen, zoals de mediagenieke Igor Tuleya, hangt zo een gevangenisstraf boven het hoofd. Het is onduidelijk wat met bestaande uitspraken van de tuchtkamer gebeurt. Laurent Pech, hoogleraar Europees Recht bij de Universiteit van Middlesex, zegt tegen Reuters dat opschorting noodzakelijk moet zijn om de Europese dwangsom te ontlopen.

Volgens hoogleraar Kees Sterk moet de eis van Europa nog scherper zijn: ook de Raad van de Rechtspraak moet worden aangepakt. Zonder die toezegging zou Polen geen EU-subsidies moeten krijgen, denkt de hoogleraar. “Als bij de Commissie nu de toon wordt: ze hebben toegegeven, laten we die 50 miljard even overmaken – dan denk ik dat dit een drama wordt. Dan is er niets wat de Poolse regering nog tegenhoudt.”