Polen legt omstreden tuchtkamer stil, maar voor dissidente rechters blijft de toekomst ongewis

Polen lijkt Europa – een klein – stapje tegemoet te willen komen nu de voorzitter van de Poolse Hoge Raad de omstreden tuchtkamer drie maanden stillegt. Malgorzata Manowska vraagt de leden van de kamer geen nieuwe zaken aan te nemen.

Het probleem met de tuchtkamer, in 2017 opgericht om ‘slecht functionerende’ rechters aan te pakken, is tweeledig. De leden, politiek benoemd, komen uit de stal van de ultranationalistische regering onder leiding van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). En de kamer pakt vooral rechters aan die kritisch zijn over de ondermijning van de rechtsstaat in het land.

De druk op Polen om deze tuchtkamer te sluiten groeit: drie weken terug oordeelde het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dat de kamer niet voldoet aan de Europese standaard van onafhankelijkheid. Brussel stelde een deadline, 16 augustus, om tot sluiting over te gaan. Doet Polen dat niet, dan kan de Europese Commissie een dwangsom opleggen die mogelijk in de miljoenen loopt.

Manowska’s bekendmaking van donderdag valt te lezen als een kleine, voorzichtige stap in Europese richting. “Een gebaar van goede wil”, zegt Kees Sterk, hoogleraar Europese rechtspleging aan de Universiteit van Maastricht en kenner van de Pools-Europese ruzie. “Tot nu toe heeft Polen altijd alleen maar geëscaleerd.” Toch is de lucht volgens hem allerminst geklaard. De eis van het EU-Hof was sluiting, geen pauze. Voor dissidente rechters tegen wie een tuchtprocedure loopt, blijft de toekomst ongewis.

Tijd winnen

“Kijk je er met een juridische bril naar, dan is dit volstrekt onvoldoende”, vervolgt Sterk. “Ik denk dat de Europese Commissie haar eigen geloofwaardigheid op het spel zet als ze hier genoegen mee neemt. Als je niet ingrijpt, tast je je eigen systeem aan.”

Manowska geldt als trouw aan de lijn van de PiS-regering. Critici denken dat haar kamp tijd probeert te winnen. Polen hoopt 57 miljard euro aan steun te ontvangen (23 miljard als gift, de rest als lening) uit het Europese covidnoodfonds. Brussel zegt dat geld niet te willen overmaken zolang er zorgen over de rechtsstaat zijn. President Andrzej Duda verklaarde daarop dat er “wettelijke veranderingen” nodig zijn om de onafhankelijkheid van de tuchtkamer te garanderen. Ook premier Mateusz Morawiecki wordt tot de pragmatici gerekend.

Een tweede flank zinspeelt op escalatie. Minister van Justitie Zbigniew Ziobro, lid van een kleine coalitiepartner van PiS, zei vrijdag tegen dagblad Rzeczpospolita dat hij niet van plan is tegemoet te komen aan de “illegale chantage” door het Europees Hof van Justitie.

Binnen de rechterlijke macht is men er niet gerust op. Vorige week tekende een recordaantal van 3.500 Poolse rechters een oproep aan regering en Hoge Raad om te voldoen aan het vonnis uit Luxemburg.