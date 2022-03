‘Poetins soldaatjes’: dit is het Russische leger van de toekomst

Russische kinderen leren op school of bij het Jonge Leger om hun leven te geven voor Poetin en het moederland. De Franse ­fotografe Aude Osnowycz bezocht de afgelopen ­jaren hun trainingen.

Sommige kinderen zijn nog maar een jaar of zes, zeven, maar ze zijn al bedreven in het hanteren van een kalasjnikov. ‘Poetins soldaatjes’ noemt de Franse fotografe Aude Osnowycz hen; de kinderen die op school of bij het Joenarmia (Jonge Leger) dat het ­Kremlin zes jaar geleden in het leven riep, worden klaargestoomd voor een nieuwe oorlog.

De afgelopen jaren bezocht Osnowycz tal van scholen en trainingen waarop deze kinderen wordt bijgebracht om hun leven te geven voor het moederland en Poetin – voor de meesten de enige Russische president die ze ooit hebben meegemaakt.

Jongens met amper van echt te onderscheiden namaakwapens tijdens een militair spel. Beeld Aude Osnowycz

Sonia (9) poseert in haar uniform van de militaire kozakkenschool in Mariinsk, Midden-Siberië. Beeld Aude Osnowycz

Vladimir (12) luistert naar de instructies om een rivier over te steken met behulp van boomstammen. Beeld Aude Osnowycz

De opleiding die Poetins jonge soldaatjes krijgen, is een mengeling van militair patriottisme, Russisch-orthodox conservatisme en een flinke dot Sovjetnostalgie.

In de Sovjettijd behoorde de militair-patriottische opvoeding tot het standaardprogramma op scholen. Net als toen krijgen de kinderen nu op school of bij het Joenarmia lessen over militaire technieken en geschiedkunde, waarbij de nadruk wordt gelegd op heldhaftige episodes uit de Russische geschiedenis.

En lessen over het in elkaar zetten en uit elkaar halen van automatische geweren.

Op de Balak Kalitva-kozakkenschool leren meisjes paraderen en in de houding staan. Beeld Aude Osnowycz

Meisjes van het Jonge Leger maken zich klaar voor een herdenkingsplechtigheid ter ere van de successen van de Russische troepen in WO II. Beeld Aude Osnowycz

Jongetjes die amper de kleuterklas zijn ontgroeid weten al hoe ze een kalasjnikov in elkaar moeten zetten. Beeld Aude Osnowycz

De bedenker van het Jonge Leger was naar verluidt minister van Defensie Sergej Sjojgoe, die nu het commando heeft over de Russische troepen die Oekraïne zijn binnengevallen. Na de val van de pro-Russische president Janoekovitsj in ­Oekraïne vond het Kremlin het nodig om de jeugd ‘in te enten tegen het democratische virus’.

Russische mensenrechtengroeperingen, zoals het Comité van Soldatenmoeders, hebben van meet af aan bezwaar gemaakt tegen de militarisering van de Russische jeugd.

Maar in de zes jaar dat het Jonge Leger nu bestaat, is het uitgegroeid tot een organisatie met naar schatting bijna een miljoen leden die klaarstaan om Ruslands status als supermacht ook in de toekomst te verzekeren.

Evgeni, zeven jaar, weet wat hij wil worden als hij groot is. Beeld Aude Osnowycz