Poetins kerstboodschap: raketten, gevolgd door een voorstel om te ‘onderhandelen’

“Dit is terreur. Het is doden om te intimideren en voor het plezier. De wereld moet zien tegen welk kwaad we vechten.” Dat zei Oekraïens president Volodymyr Zelensky op Twitter zaterdag bij een reeks foto’s uit Cherson na een Russische raketaanval. Dertien mensen kwamen daarbij om het leven en 64 raakten gewond, zei Oekraïens militair gouverneur Jaroslav Janoesjevitsj. Nog eens drie mannen stierven bij het opruimen van mijnen.

Een dag later kwam Russisch president Vladimir Poetin met een ander signaal. “Wij staan klaar om te onderhandelen over acceptabele oplossingen”, zei hij in een interview op de Russische staatszender Rossiya 1. “Maar het is aan hen. Wij zijn niet degenen die weigeren om te onderhandelen, dat zijn zij.”

Het is niet de eerste keer dat Poetin zegt te willen onderhandelen. Al geloven ze daar in Oekraïne niets van. Zelensky’s adviseur Mykhailo Podolyak zei op Twitter dat “Poetin moet terugkeren naar de realiteit”. “Rusland wil geen onderhandelingen. Het probeert verantwoordelijkheid te ontlopen”, klonk het.

Oplossing veraf

“Sommige mensen denken misschien dat het een goede zaak is dat Poetin die onderhandelingen heeft uitgesproken”, zegt defensie-expert en professor buitenlandse politiek Sven Biscop (UGent / Egmont Instituut). “Maar de vraag is altijd wat de voorwaarden zijn om daaraan te beginnen? Het komt erop neer dat die onacceptabel zijn voor Oekraïne (in het voorjaar eiste Rusland onder andere de erkenning van de door Rusland veroverde gebieden, PG). Eigenlijk staat dat gelijk aan niet onderhandelen. Wellicht is dit vooral een rechtvaardiging van de oorlog voor het Russische publiek.”

Een onderhandelde oplossing voor de oorlog lijkt dus veraf. Dat is ook de conclusie van kolonel op rust Roger Housen in een opiniestuk voor De Morgen. “Poetin zal de vernedering van terugtrekking en een totale nederlaag niet accepteren”, schrijft hij. “Hij mikt er bovendien op dat de mobilisatieversterkingen een lenteoffensief zullen mogelijk maken.”

Van de steeds wederkerende Russische rakettenregen tot de Amerikanen die Zelensky vorige week het Patriot-luchtafweergeschut gaven na zijn bezoek aan Washington: allemaal zijn het tekenen dat de gevechten zullen blijven duren. Zo liet Kiev zondagavond weten zo’n zeventig Russische officiëren verwond te hebben bij een eigen raketaanval.

Ook Biscop ziet dat beide kampen zich opmaken voor verdere militaire acties. “Pas ten vroegste na een volgende ronde zal er misschien een moment ontstaan dat er aftastende gesprekken kunnen komen”, zegt hij. “Nu zit dat er nog niet in. Maar eigenlijk wil dat zeggen dat er nog veel mensen zullen doodgaan, vooraleer we toch bij dezelfde positie zullen uitkomen.”