Poetin wil vanaf morgen dan toch roebels voor Russisch gas: wat nu?

Wat is er juist beslist?

Russisch president Vladimir Poetin ondertekende vanmiddag in Moskou een decreet waarin staat dat landen die Russisch gas willen kopen vanaf morgen, 1 april, in roebels moeten betalen. Als niet aan die eis wordt voldaan, wil Poetin de contracten stopzetten.

In een tv-toespraak zei Poetin dat kopers om te betalen roebelrekeningen moeten openen bij Russische banken. Doen ze dat niet, dan wordt dat beschouwd als een wanbetaling van de kopers en dan worden bestaande contracten verscheurd.

Poetin maakte zijn eis vorige week bekend: hij wilde dat “onvriendelijke” landen, die sancties hebben ingesteld tegen Rusland wegens de oorlog in Oekraïne, voortaan voor hun gasleveringen in roebels zouden betalen.

Waarom is dat een probleem?

De langetermijncontracten voor de leveringen van gas aan Europa zijn opgesteld in euro’s en dollars: Rusland wisselde die valuta’s tot nu toe altijd zelf om in roebels. Maar de roebel is sinds de oorlog in Oekraïne fors in waarde gedaald tegenover de euro en de dollar. Daardoor lijdt de partij die de buitenlandse valuta’s in roebels moet wisselen zwaar verlies.

Europa weigert dat dan ook, aangezien het dan veel meer euro’s en dollars op tafel moet leggen voor dezelfde hoeveelheid gas. Omgekeerd wil ook het Kremlin geen euro’s of dollars meer, omdat zij er net veel minder roebels voor in de plaats zouden krijgen.

Gisteren leek het nog alsof het zover niet zou komen: wat is er veranderd?

Gisteren meldde het Kremlin nog dat de omslag van euro’s en dollars naar roebels een project van de lange termijn was. Poetin belde bovendien met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Hoewel Moskou en Berlijn na afloop verschillende interpretaties van dat gesprek de wereld instuurden, maakten de Duitsers zich sterk dat Poetin aan Scholz beloofd had dat Europa Russisch gas in euro’s mocht blijven betalen. Die betalingen in euro “zouden blijven en zoals gewoonlijk overgemaakt worden aan Gazprom Bank, dat niet getroffen is door de sancties”. Gazprom bank zou dan instaan voor de omzetting in roebels.

Vanmorgen nog belde ook de Italiaanse premier Mario Draghi met Poetin, en die verklaarde exact hetzelfde als Scholz. “Poetin zei dat de huidige contracten van kracht blijven”, stelde Draghi na het telefoongesprek. Desondanks lijkt Poetin dus toch nog van gedachte te zijn veranderd.

Hoe reageert het buitenland?

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de eis van Rusland al verworpen. Ze noemen het contractbreuk, omdat eerder was afgesproken af te rekenen in euro’s of dollars. “Contracten zijn contracten”, zo reageerde de Franse minister van Economie Bruno Le Maire kort. Ook de woordvoerder van Brits premier Boris Johnson zei dat het Verenigd Koninkrijk niet van plan zijn de contracten aan te passen.

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck zegt dat Duitsland op alle scenario’s is voorbereid, ook wanneer Rusland de gaskraan dichtdraait. Veel westerse landen en bedrijven, waaronder ook Nederlandse energiemaatschappijen, veroordeelden eerder de eis om gas in roebels af te rekenen.

Bondskanselier Scholz zegt dat Duitsland de contracten erop heeft nageslagen en - zoals daarin is vastgelegd - zal blijven betalen in euro’s en soms in dollars. Die boodschap heeft hij ook aan Poetin medegedeeld, zei Scholz op een persconferentie met zijn Oostenrijkse collega Karl Nehammer.

Scholz herhaalde dat Duitsland nog dit jaar onafhankelijk wil worden van Russische olie en kolen, maar dat het langer gaat duren voor het land zonder Russisch gas kan. Ook zei de bondskanselier dat de mazen in de sancties tegen Rusland moeten worden gesloten om de druk op Poetin hoog te houden.

Hoe afhankelijk zijn we van Russisch gas?

De Europese Unie is voor zo’n 40 procent van haar aardgas afhankelijk van Rusland. Duitsland en Oostenrijk activeerden gisteren de eerste fase van hun noodplan, waarin ze zich voorbereiden op een mogelijke leveringsstop. Er wordt een taskforce opgericht die de situatie van de gasbevoorrading dagelijks moet monitoren. Minister Habeck riep de Duitse bedrijven en gezinnen ook op om gas te besparen waar mogelijk.

Het noodplan voorziet in drie crisisniveaus, waarvan nu een eerste - de zogenaamde early warning - is geactiveerd. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, beklemtoont de Duitse minister, van tekorten is nog geen sprake.

Ook België heeft noodplannen klaar, mocht Rusland de gaskraan effectief dichtdraaien, zo bevestigde netbeheerder Fluxys eerder deze maand. Die noodplannen bestaan onder meer uit een zogenaamd “afschakelplan” dat de jongste weken verder werd verfijnd. Gezinnen worden, net als in Duitsland, beschouwd als “beschermde klanten” en zullen dus niet in de kou worden gezet, maar men zou bijvoorbeeld aan industriële grootverbruikers kunnen vragen om minder gas te gebruiken. Anderzijds is er ook voorzien in een Europees solidariteitsmechanisme, waarbij buurlanden elkaar volgens bepaalde procedures moeten helpen in geval van gastekorten.