‘Poetin wil Stalin op een voetstuk plaatsen’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. ‘Poetin lijkt nu zijn greep te verliezen’: historicus Ivo van de Wijdeven

Historicus Ivo van de Wijdeven (42) werkte lang achter de schermen van de macht, waar hij de wereldpolitiek overschouwde. In een nieuw boek vertelt hij hoe autoritaire leiders spelen met gevoelens van trots en vernedering. “Poetin wil Stalin op een voetstuk plaatsen.”

De annexatie van vier Oekraïense provincies ging in de Russische hoofdstad Moskou gepaard met groots opgezette feestelijkheden. Beeld AFP

2. ‘Ik zie ook dat de jonge generatie online de draak steekt met millennials’: de nieuwsbrief van Katrin Swartenbroux

“Dag lezer,

“Toen het internet nog niet veel meer was dan een zinderend, knetterend verbindingsgeluid dat mijn tienerslaapkamer onder hoogspanning leek te zetten deed ik dit al. Nuja. Niet exact dìt. Maar iets wat er heel erg op leek.

“Eerst via kanalen als mIRC en LiveJournal, later op MySpace, Tumblr, Wordpress, Reddit en op Twitter. Bytes waren de bouwstenen van mijn bestaan, cijfermatigheden die mijn zieleroerselen op de één of andere manier leesbaar op de schermen van vrienden, vijanden en vreemden brachten.

“En dus uiteindelijk ook, via deze nieuwsbrief, bij u.”

Katrin Swartenbroux. Beeld Eva Beeusaert

3. ‘Mijn vader keek niet om naar mij, dus waarom zou ik naar hem omkijken?’: Kevin, pleegzoon van rector Herman Van Goethem

“Mijn moeder heeft beslist dat ik door iemand anders opgevoed zou worden. Ik kan haar alleen maar erg dankbaar zijn, en ook mijn pleegouders.” Kevin De Boevre (22) heeft zijn Indiase vader nog nooit gezien: hij is opgegroeid in het gezin van Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. De burgerlijk ingenieur in spe is razend ambitieus, heeft verstand van beleggen en is wandelende reclame voor de pleegzorg.

UA-rector Herman Van Goethem en zijn pleegzoon Kevin De Boevre. Beeld Marco Mertens

4. Binnenkijken in een Gents rijhuis: ‘Ik had nooit gedacht dat ons smalle huisje zoveel potentieel had’

Na vijf jaar in hun gedateerde rijhuis waren Koen en Katrijn toe aan een moderne keuken. Ze klopten aan bij het Gentse architectenduo Graux & Baeyens en kregen meteen een volledig nieuwe benedenverdieping met extra veel speelruimte voor de kinderen én een badkamer uit de boekjes voor Katrijn.

Katrijn en architect Koen Baeyens aan het schuifraam dat geïnspireerd is op dat van een oud café. De zitbank van douglasspar doet ook dienst als opbergmeubel. Beeld Luc Roymans

5. De comeback van Jens Dendoncker: ‘Door zichzelf te relativeren, vertelt hij iets’

Een eigen quiz, deelnames aan allerlei spelprogramma’s en een taak als presentator bij de VTM-hit The Masked Singer: het gaat hard voor komiek Jens Dendoncker. In enkele jaren tijd groeide hij uit tot een van de populairste schermgezichten. Al stond dat nooit in de sterren geschreven.

Jens Dendoncker. Beeld VTM

6. Filosofe Griet Vandermassen: ‘Ik heb een aantal seksuele relaties gehad met mannen waarbij ik te weinig rekening heb gehouden met hun emoties en kwetsbaarheid’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vijfentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: filosofe en auteur Griet Vandermassen (52). Wie is zij in het diepst van haar gedachten? “Ik ben katholiek opgevoed en bad als kind elke avond in bed een paternoster. Maar mijn geloof is geleidelijk aan afgebrokkeld.”

Griet Vandermassen. Beeld © Stefaan Temmerman

7. Beste James, jij begrijpt ongetwijfeld de noden van de mensen

“Beste James Cooke en ploeg van Extreme Makeover Vlaanderen,

“Mijn vrouw en ik wensen jullie te feliciteren met de boeiende eerste aflevering van Extreme Makeover Vlaanderen. Om te beginnen juich ik een adaptatie van het ABC-format Extreme Makeover ten zeerste toe. Niet dat mijn vrouw en ik fans waren van dat erg Amerikaanse, schreeuwerige verbouwingsprogramma dat bovenal grossierde in vals sentiment op de kap van minder gefortuneerde stumperds die een opdringerige cameraploeg en de bemoeienissen van een gemanipuleerde vriendenkring nu eenmaal niet kunnen weerstaan omdat er een verbouwd huis tegenover staat, op kosten van productie en sponsors bovendien.”

Presentator James Cooke met Inge en Noah in de eerste aflevering van 'Extreme Makeover'. Beeld SBS

8. Schrijfster Stella Bergsma: ‘Een seksueel actieve vrouw is ook een onafhankelijke vrouw, die jou in de steek kan laten: dát is waar sletvrees over gaat’

In haar documentaire Sorry voor de tieten kaart de Nederlandse schrijfster, zangeres en dichteres Stella Bergsma (52) de belachelijke censuur op tepels aan. In haar columns pleit ze voor het objectificeren van mannen. Het manifest Nouveau Fuck, waarin ze vrouwen oproept om onbescheiden, gevaarlijk en slecht te zijn, zou niet alleen verplichte lectuur voor iederéén moeten zijn, het is vooral ook een overrompelende manifestatie van haar woordkunst.

Bergsma vond het woord ‘sletvrees’ uit, dat sindsdien in de Dikke Van Dale staat. Ze is kunstenaar in hart en nieren. En activiste tegen wil en dank: “Ook als ik mijn borsten níét toon, maak ik mensen boos. Ik hoef alleen maar te ademen.”

‘Mannen moeten vaker een lustobject zijn. Meer ventjesvlees is nuttiger dan naakte vrouwen verbieden.’ Beeld Johan Jacobs

9. Wat is er aan de hand bij de VRT? ‘Toen ik onze CEO in glitterpak zag, was dat toch even slikken’

Een controversiële docu over jongeren en geld, gecancelde kampioenen en veel te dure exclusiviteitscontracten. De openbare ­omroep ­strompelt van rel naar incident. Ook achter de schermen groeit de onrust. “Elke VRT-scheet staat daags erna in de krant.”

