Poetin vindt dat NAVO en VS een ‘rode lijn’ overschrijden met militaire oefening in Oekraïne: dit zijn de feiten

Om welke militaire oefening gaat het?

Poetin overlegde maandag met zijn Wit-Russische collega Loekasjenko over de “toegenomen activiteit” van de NAVO in Oekraïne. Oekraïense eenheden begonnen vorige week militaire oefeningen met troepen van de NAVO en de VS. Aan de manoeuvres doen 4.000 Oekraïense en 2.000 westerse militairen mee.

De oefening, Rapid Trident 2021, volgt op een grootscheepse gezamenlijke militaire oefening van Rusland en Wit-Rusland langs de grenzen van Oekraïne en de NAVO-landen. Daaraan namen liefst 200.000 militairen deel.

Waarover maken Rusland en Wit-Rusland zich precies zorgen?

De militaire oefeningen komen volgens Rusland en Wit-Rusland neer op een “uitbreiding van de infrastructuur” van het westerse bondgenootschap in Oekraïne. Het Kremlin lijkt zich het meest te storen aan de aanwezigheid van Amerikaanse eenheden die sinds april in Oekraïne zijn gelegerd voor een trainingsmissie.

“Ze halen NAVO-troepen Oekraïne binnen”, zei Loekasjenko na het overleg met Poetin. “Onder het mom van trainingscentra zijn ze in werkelijkheid bezig bases te vestigen in het land. Het is duidelijk dat we daarop moeten reageren.”

Waarschijnlijk maakt Rusland zich ook zorgen over de roep in het Amerikaanse Congres om Oekraïne meer wapens te leveren. Daarbij gaat het onder meer om het IJzeren Koepel-luchtafweersysteem. Maar het is zeer de vraag of de regering-Biden daarmee zal instemmen, uit vrees de spanning in het gebied aan te wakkeren.

Zijn Poetin en Loekasjenko ook iets overeengekomen?

Volgens Loekasjenko zijn Poetin en hij overeengekomen dat er iets moet worden gedaan. “Anders hebben we morgen een onaanvaardbare situatie net aan de grens met Rusland en Wit-Rusland.” Hij zei er niet bij wat voor maatregelen de twee landen van plan zijn te nemen.

Hoe reageert Oekraïne op de dreigementen van het Kremlin?

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba legde de dreigementen van het Kremlin naast zich neer. In een tweet zei hij dat Rusland zich niet met de situatie in Oekraïne heeft te bemoeien. “Poetins ‘rode lijnen’ houden op bij de grenzen van Rusland. Aan onze kant van de grens maken we zelf wel uit wat we doen in het belang van het Oekraïense volk en de veiligheid van Oekraïne en Europa.”

De betrekkingen tussen de twee landen zijn uitermate slecht sinds Rusland in 2014 het schiereiland de Krim inpikte en militaire steun gaf aan de pro-Russische separatisten die in het oosten van het land de macht hebben gegrepen.

Is er voor Oekraïne nog een NAVO-lidmaatschap in het vooruitzicht?

Oekraïne dringt al jaren aan op toelating tot de NAVO, tot ergernis van Rusland. Volgens Moskou heeft het Westen na de val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van het Warschaupact, het Oost-Europese militaire bondgenootschap, beloofd dat de NAVO zich niet zal uitbreiden naar het oosten.

Voorlopig is er bij de NAVO weinig animo om Oekraïne toe te laten. Daarbij speelt het conflict met Rusland om de Krim en de afvallige pro-Russische gebieden een belangrijke rol. Oekraïne is tot zijn teleurstelling ook nog niet toegelaten tot het Membership Action Plan, een soort voorportaal voor de NAVO.