Poetin tracht mobilisatieangst weg te nemen terwijl Oekraïne opstoomt in Cherson

Opnieuw wint Oekraïne terrein in de provincie Cherson. Het komt het Kremlin op felle kritiek te staan van een separatistenleider in de provincie. Volgens hem kan de Russische minister van Defensie zichzelf beter neerschieten.

Ietwat cryptisch was hij wel, maar de kritiek van de door Rusland aangestelde bestuurder Kirill Stremoöesov was fors. ‘Veel mensen zeggen dat als ze minister van Defensie zouden zijn en zoiets hadden laten gebeuren, ze zichzelf hadden neergeschoten’, zo uitte hij donderdag in een videoboodschap zijn kritiek op Sergej Sjogoe.

Stremoöesovs uitspraken staan haaks op het Telegrambericht dat hij donderdagochtend had verspreid, waarin hij verkondigde dat de Russische defensie de controle over Cherson volledig in handen had. Maar nadat het Russische leger in Cherson donderdag opnieuw grote verliezen leed, besloot hij zijn kritiek niet langer voor zich te houden.

Het Oekraïense leger stelt namelijk in de afgelopen dagen ruim 400 vierkante kilometer te hebben veroverd in Cherson, een van de vier Oekraïense provincies die Rusland naar eigen zeggen heeft geannexeerd. ‘Onze successen zijn overtuigend en we zullen blijven oprukken’, aldus een woordvoerder van leger.

Het Britse ministerie van Defensie erkent op basis van inlichtingen, zonder getallen te noemen, dat Oekraïne terrein wint in Cherson. Voornamelijk langs de oostoever van de Inhoelets en de westoever van de Dnipro is het Oekraïense leger volgens de Britten succesvol.

Het stelt de Russen voor het dilemma om al dan niet terug te trekken over de Dnipro, om zo beter de rest van de provincie te kunnen verdedigen. Het zou de logische keuze zijn, maar ook pijnlijk gezichtsverlies betekenen. Volgens de Britse inlichtingen is Rusland van plan om de onlangs gemobiliseerde reservisten naar Cherson te sturen, om dit gezichtsverlies niet te hoeven lijden.

Studenten

Russische studenten zullen niet naar Cherson hoeven af te reizen. Na interne onrust en de vlucht van vele jonge mannen, zag Poetin zich genoodzaakt een totale braindrain te voorkomen. Het decreet voor de gedeeltelijke mobilisatie is dusdanig aangepast dat studenten van door Rusland erkende private universiteiten, studenten in hun tweede fase van hun studie en deeltijdstudenten er niet langer onder vallen. Ook mannen die priester willen worden of een opleiding voor een ander religieus beroep volgen, worden niet meer gerekruteerd.

Het is zeldzaam dat Poetin, die vrijdag 70 wordt, terug moet komen op zijn eigen beleid. Vorige week stelde een deeltijdbestuurder al dat het mobiliseren van studenten berust op een misverstand.

Hoewel er geen concrete cijfers zijn, zijn minstens honderdduizenden Russische mannen het land ontvlucht. Beelden laten zien dat dit veelal jonge mannen zijn. Mogelijk vreest Poetin dat hij te veel hoogopgeleide specialisten gaat verliezen. Tot nu toe zouden er, volgens het Russische ministerie van Defensie, 200.000 mannen zijn opgeroepen. Rusland wil in totaal 300.000 mannen mobiliseren.

Raketaanval Zaporizja

Rusland wist donderdagochtend wel schade aan te richten in de stad Zaporizja. De Russen vuurden zeven raketten af op een flatgebouw. De aanval doodde minstens drie burgers, twaalf mensen raakten gewond. Van het gebouw en zijn omgeving is weinig meer over.

Zaporizja is tevens de naam van een van de vier provincies waarvan Rusland zegt die geannexeerd te hebben. Ook ligt in deze provincie de kerncentrale die Rusland aan het begin van de oorlog heeft veroverd en nog in handen heeft. Rafael Grossi, baas van het VN-Atoomenergieagentschap, is op dit moment in Oekraïne om met Oekraïense bestuurders te bespreken hoe de veiligheid rond de grootste kerncentrale van Europa gegarandeerd kan worden.