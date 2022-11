‘Poetin speelt nog liever bondgenoten kwijt dan dat hij de Krim zou verliezen’: bereiden de Russen een nucleaire aanval voor?

De Verenigde Staten zijn bezorgd over een Russische nucleaire aanval, nadat de inlichtingendiensten gesprekken tussen Russische commandanten over tactische kernwapens opgevangen hebben. Hoe dicht staan we bij een armageddon?

Russische militaire leiders hebben besproken hoe of wanneer ze een tactisch kernwapen in Oekraïne zouden kunnen inzetten. Dat vernam de Amerikaanse krant The New York Times van Amerikaanse functionarissen. Details of concrete scenario’s worden niet vermeld. Volgens defensie-expert Dick Zandee (Clingendael) kan het meerdere dingen betekenen. “Aan de ene kant is het natuurlijk normaal dat de militaire leiding van een kernmacht gesprekken voert of procedures doorloopt van hoe of wanneer kernwapens ingezet kunnen worden.”

Een tiental NAVO-landen deed vorige maand zelf oefeningen in (replica)kernwapens afwerpen vanaf gevechtsvliegtuigen. Ook de Russische strijdkrachten hielden eind oktober een grootschalige oefening waarbij een nucleaire aanval gesimuleerd werd. De NAVO was daarover geïnformeerd.

“Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat Poetin zijn legerleiding gevraagd heeft om enkele scenario’s voor te stellen over hoe tactische kernwapens in Oekraïne ingezet zouden kunnen worden”, zegt Zandee. In die zin kunnen de gesprekken tussen de Russische militairen er volgens de Amerikaanse veiligheidsexpert op wijzen dat Poetins dreigementen om nucleair te escaleren meer dan loze woorden zijn.

Geen reactie

Het Kremlin heeft nog niet gereageerd. Dat kan een bewuste keuze zijn, om op die manier de nucleaire dreiging levendig te houden. Militair historicus Kris Quanten maakt de vergelijking met de Korea-oorlog in de jaren vijftig. “Toen de Amerikanen teruggedrongen werden door China, opperde generaal Douglas MacArthur om kernwapens in te zetten tegen Chinese militaire doelen. Truman floot hem terug en uiteindelijk werd MacArthur ontslagen. Dat zie ik Poetin op dit moment niet meteen doen.”

Al van bij het begin van de invasie alludeert de Russische president op een mogelijke inzet van kernwapens. Die dreigementen verdwenen na verloop van tijd naar de achtergrond, maar sinds het succesvolle Oekraïense tegenoffensief worden ze weer nadrukkelijker herhaald. Toen Rusland eind september vier Oekraïense regio’s annexeerde, verklaarde Poetin het volgende: “Als de territoriale integriteit van ons land bedreigd wordt, zullen we alle middelen inzetten die we hebben om Rusland en ons volk te verdedigen. Dit is geen bluf.”

Een Oekraïense soldaat op een defensiepunt aan het front. Beeld FINBARR O'REILLY

Op Russische staatsmedia wordt die boodschap gretig herhaald. “Wij roepen niet op tot een nucleaire oorlog”, zei Margarita Simonyan, hoofd van het propagandaconsortium RT, in september. “We zeggen dat we geen andere keuze hebben.”

Dat Rusland Oekraïne onlangs ervan beschuldigde heimelijk aan ‘vuile bommen’ met radioactief materiaal te werken, deed de ongerustheid toenemen dat Rusland zelf zulke plannen had. Enigszins verrassend verklaarde Poetin vorige week op een conferentie dat Rusland “geen enkele politieke of militaire reden heeft om nucleaire wapens in te zetten tegen Oekraïne”. “Die inconsistentie in de uitingen van Poetin of zijn medewerkers zijn een rode draad doorheen deze oorlog”, zegt Zandee. “Wat telt, is dat Rusland ondanks de dreigingen over nucleaire escalatie nog geen concrete stappen heeft gezet om er echt werk van te maken.”

Tijd kopen

Voorlopig lijkt Rusland erop uit om zich zoveel mogelijk tijd te kopen met conventionele wapens. Met raketten en drones valt het energiecentrales aan om zowel het Oekraïense leger en de gewone bevolking te pijnigen. Door te dreigen uit het graanakkoord te stappen en zo Oekraïne en de wereld economisch in een houdgreep te houden, ontraadt Rusland Oekraïne om nog een aanval op de Russische Zwarte Zeevloot te ondernemen. “In tussentijd hoopt Poetin nieuwe rekruten beter op te leiden, zodat ze over een aantal maanden een nieuw offensief kunnen starten”, zegt Quanten.

Zandee ziet ook andere redenen waarom het weinig waarschijnlijk is dat Rusland op korte termijn kernwapens inzet. “Voorlopig lijkt het erop dat het Russische regime aan de macht wil blijven, ook na de oorlog. Dat maakt dat het zichzelf grenzen moet opleggen. Als je een kernwapen inzet en de wind zit slecht, riskeert Rusland ook de eigen bevolking te raken.” Het is bovendien in het belang van Rusland om de banden te houden met de weinige bondgenoten die het nog heeft. “India en China gaven al te verstaan dat ze de inzet van kernwapens ontoelaatbaar zouden vinden. Ook dat is iets waar Rusland rekening mee houdt.”

Toch blijft het de vraag in welke mate Poetin zich kan vinden in die tegenargumenten. Ze mogen dan gegrond zijn, ze vertrekken ook vanuit een westerse kijk op de wereld. De Russische president zelf blijkt al langer bereid burgerslachtoffers te maken om de oorlog te winnen. Daarnaast overschat hij de macht van Rusland in de wereld, waardoor hij minder schrik heeft om bondgenoten te verliezen.

“Als Oekraïne erin slaagt Cherson te heroveren, ligt de weg open naar de Krim”, zegt Quanten. “Dan is er wel een risico op nucleaire escalatie. Poetin speelt nog liever buitenlandse bondgenoten kwijt dan dat hij de Krim zou verliezen, want dan is hij totaal verloren.”