Poetin leerde al snel dat, zoals hij het uitdrukte, ‘de zwakken slaag krijgen’: 7 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben zeven De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Jada Pinkett en Will Smith zijn zodanig open dat de tabloids hen niet meer kunnen bijhouden

Ze is ex-drugsdealer, frontvrouw bij een metalband, ex-bestie van wijlen rapper Tupac Shakur, succesvol actrice en kinderboekenschrijfster die een eigen ­talkshow heeft. Vorig jaar werd ze nog opgenomen in de Time Magazine-lijst ‘100 most influential people in the world’, maar wanneer je vandaag ‘Jada Pinkett Smith’ googelt, wordt ze van de eerste drie pagina’s zoekresultaten geweerd door twee mannen. Een ongevoelige komiek en een opgenaaide echtgenoot.

Ook u denkt bij de naam Jada Pinkett Smith (50) wellicht enkel nog aan Het Oscarincident. En dat is zonde. Lees het portret.

Jada Pinkett Smith op de 94ste Academy Awards in Hollywood. Beeld Getty Images

2. Sommige Reuzegommers wilden Sanda Dia sneller helpen. Toch liep het fout: ‘Stop met lanterfanten en vertrek!’

Bij een doop van studentenclub Reuzegom kwam eind 2018 Sanda Dia om het leven. Drie weken voor de hervatting van het proces reconstrueert De Morgen-journalist Douglas De Coninck het drama in zijn boek Ontmenselijkt. Achter de schermen van studentenclub Reuzegom.

“Iedereen stond rond het kampvuur te discussiëren. M.P. zei dat Sanda niet goed was. Hij is de enige die geneeskunde studeert, zijn laatste jaar. Hij zei dat we Sanda naar het ziekenhuis moesten brengen.” M.P. (22) alias Ketter citeert in een politieverhoor zichzelf, waar hij de andere clubleden toeroept: “Stop met lanterfanten en vertrek!” Lees de voorpublicatie.

Sanda Dia overleed in december 2018 als gevolg van de fysieke mishandeling die hij onderging tijdens een studentendoop. Beeld Tim Dirven

3. Ilja Leonard Pfeijffer: ‘De oorlog in Oekraïne zal een fundamentele invloed op ons denken hebben. De eerste tekenen wijzen daarop’

Ilja Leonard Pfeijffer (54) noemt het ‘een grote eer’ dat hij gevraagd werd het Boekenweekgeschenk te schrijven. Alvast één iemand is heel blij met Monterosso mon amour.

“­Zowat het enige positieve wat je aan deze crisis overhoudt is de plotse eenheid die Europa ­tentoonspreidt. En ook hier gaat het over ­broedervolk en normen en waarden, niet over economie. En dat we het bij de opvang van de vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan niet goed hebben gedaan, is geen reden om het onheus te vinden dat we het met de Oekraïners wél goed doen. Het blijft een wereldschokkende gebeurtenis die, als er iets te voorspellen is, een fundamentele invloed op ons denken gaat hebben. De eerste tekenen wijzen daarop.” Lees het interview.

Ilja Leonard Pfeijffer: ‘Italië is een soort continu openluchttheater: ik hoef nauwelijks naar de opera, ik loop gewoon op straat. Dat blijft een bron van verwondering.’ Beeld Damon De Backer

4. ‘Hij loog tegen haar – leugens, leugens, leugens.’ Terugblikkend waren de bedoelingen van Poetin heel duidelijk, vele maanden voor de invasie

Een van de meest besproken mensen op aarde is tegelijkertijd een van de grootste mysteries. Hoe is Vladimir Poetin geëvolueerd tot de gewelddadige machthebber die hij vandaag is?

Poetin werd geboren in 1952 in een stad die toen Leningrad genoemd werd. Hij groeide op in de nasleep van de oorlog van de Sovjets met nazi-Duitsland. De immense offers die het Rode Leger bracht om het nazisme te verslaan waren niet abstract, maar voelbaar in zijn bescheiden gezin. Poetin leerde al snel dat, zoals hij het uitdrukte, “de zwakken slaag krijgen”. Lees het portret

Poetin tijdens een oefening op de nucleaire kruiser Pyotr Veliky, in 2005. Beeld REUTERS

5. ‘Schijnmanoeuvres en nepverhalen zijn een constante in deze oorlog’: topdiplomaat Frans van Daele

Is er toenadering tussen Russische en Oekraïense onderhandelaars, of is het vooral schone schijn? Gewezen topdiplomaat Frans van Daele waarschuwt voor ongepast optimisme.

“Het is inmiddels duidelijk dat de Oekraïners in Kiev weerstand blijven bieden. Als Rusland dan terugplooit en zich op de Donbas-regio’s richt, is dat vooral een tactische beslissing, geen toegeving naar de Oekraïners. Maar uiteraard zie je dat ze dat wel proberen te verdraaien alsof het om een toegeving zou gaan. In deze oorlog zijn schijnmanoeuvres en nepverhalen nu eenmaal een constante.” Lees het interview.

Frans van Daele: “Sancties laten zich pas echt voelen op de langere termijn. Het is niet zo dat je er een land meteen mee op de knieën dwingt.” Beeld Thomas Sweertvaegher

6. Toegenomen spanning op het oudercontact: ‘In uitzonderlijke gevallen drinken ouders zich op voorhand moed in’

In de week voor de paasvakantie puilen de agenda’s van leerkrachten uit met oudercontacten. Zijn die zoals in Lukas Lelies nieuwe reeks Doe zo voort intussen meer een beproeving voor de leerkracht?

“Ouders van nu wordt voortdurend geadviseerd om actief met de opvoeding bezig te zijn.” Gerrit De Neef (61), leerkracht geschiedenis in het Atheneum Wispelberg, vindt dat net een goede zaak. “Veel ouders zijn deskundiger dan de lesgever,” zegt hij, “Bijvoorbeeld omdat ze zelf psycholoog zijn. De tijd van vroeger dat de meester altijd gelijk heeft, is definitief voorbij. En gelukkig maar. Lees het artikel.

Lukas Lelie in de serie 'Doe zo voort'. In het echte leven gaat het er net wat anders aan toe. Beeld STREAMZ

7. Frank Vandenbroucke: ‘In alle eerlijkheid: we hebben te weinig boosterprikken gezet. De resultaten zijn niet goed genoeg, sorry’

Exact anderhalf jaar geleden stapte Frank Vandenbroucke, als surprise du chef, weer de politiek en de regering in. Al die tijd was hij vooral minister van Coronazaken. Hoe kijkt hij terug?

“Waarom vinden we het zo verschrikkelijk dat er regels zijn over hoe je je gedraagt wanneer er zoveel virus rondgaat? Dat virus is voor sommige mensen dodelijk, hé. En het tast de gezondheidszorg aan.” Lees het interview.