Poetin kiest voor uithongering laatste verzetstrijders in Marioepol en beveelt ‘totale blokkade waar geen vlieg nog langs kan’

Minister van Defensie Sergej Sjojgoe briefte de president vanmorgen dat er nog meer dan 2.000 Oekraïense “nationalisten” in de enorme staalfabriek verscholen zitten, voor de rest zou de havenstad “bevrijd” zijn. Poetin sprak van “een succes”.

De fabriek is een labyrint van tientallen gebouwen van gewapend beton, tunnels en gangen en werd eerder al omschreven als “een stad in een stad”. Daardoor zijn de verdedigende Oekraïense troepen die het complex goed kennen er in het voordeel bij een bestorming.

Kremlin

“Ik vind de voorgestelde bestorming van het industriegebied niet noodzakelijk”, zei Poetin aan Sjojgoe tijdens een meeting in het Kremlin, die uitgezonden werd op de televisie. “Ik beveel je om het af te blazen.”

Poetin zei dat hij met zijn beslissing het verlies van levens langs Russische kant wilde voorkomen. “Het is niet nodig om in deze catacomben binnen te dringen en onder de grond door deze industriële faciliteiten te kruipen. Leg een blokkade aan rond dit industriegebied, zodat er geen vlieg meer langs kan.”

Hij deed ook een oproep naar de laatste Oekraïense strijders in de staalfabriek en verzekerde hen dat Rusland hen met respect zou behandelen en dat er medische bijstand gegeven zou worden aan de gewonden.

Pasen

Het is niet duidelijk of het plotseling stopzetten van de aanval op het industrieterrein te maken heeft met de orthodoxe paasdagen die van donderdag tot en met zondag duren. Volgens minister Sjojgoe zou de operatie rond de staalfabriek drie tot vier dagen in beslag nemen. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov - ook wel de “babydraak van het Kremlin” genoemd - maakt zich sterk dat het vandaag nog zal zijn, “voor of na de middag”.

Poetins besluit is volgens Oekraïne ingegeven door de realisatie dat Rusland de fabriek niet in kan nemen, stelde Oleksi Arestovitsj, adviseur van de Oekraïense president Zelensky. “Ze kunnen Azovstal fysiek niet innemen, dat begrijpen ze”, aldus Arestovitsj. “Ze hebben enorme verliezen geleden, en onze verdedigers hebben het nog steeds in handen.” Volgens Arestovitsj wil Rusland ook troepen naar het noorden verplaatsen om het offensief in de rest van de Donbas te ondersteunen.

Een verwoeste straat in Marioepol met de Azovstal-fabriek in de achtergrond. Beeld REUTERS

Corridor

De Oekraïense regering heeft bij Rusland intussen aangedrongen op een humanitaire corridor voor Azovstal. “Daar bevinden zich nu ongeveer 1.000 burgers en 500 gewonde soldaten. Ze moeten allemaal vandaag uit Azovstal gehaald worden”, schreef vicepremier Irina Veresjtsjoek op Telegram. Volgens de burgemeester van de stad wordt een evacuatie ook vandaag niet mogelijk gemaakt door de Russische troepen. Gisteren konden er wel vier evacuatiebussen uit Marioepol vertrekken met bestemming Zaporizja, meer naar het noordoosten.

Veresjtsjoek riep “de wereld” op alle inspanningen nu op de staalfabriek te concentreren. “Dat is nu het sleutelpunt en het sleutelmoment voor de humanitaire inspanningen”, aldus Veresjtsjoek.

Zicht op het vernielde Marioepol, met de Azovstal-fabriek in de achtergrond. Beeld REUTERS