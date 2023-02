Poetin kiest steeds vaker voor gepantserde trein om naar zijn residenties te reizen

Delen van het speciale presidentiële netwerk werden al jaren geleden aangelegd, maar volgens de onderzoekssite Dossier Center van de voormalige Russische oligarch en Poetin-vijand Michaïl Chodorkovski reist Poetin sinds anderhalf jaar steeds vaker met de gepantserde trein. Toen begon het Kremlin met de voorbereidingen voor de oorlog in Oekraïne.

Kennelijk voelt Poetin zich veiliger als hij per trein reist dan wanneer hij het vliegtuig neemt naar zijn buitenverblijven. De bewegingen van Poetins trein zijn vrijwel niet te volgen: het treinschema wordt door het Kremlin opgesteld, zodat de trein nergens hoeft te stoppen. Ook zijn de presidentiële wagons uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van de gewone treinstellen van de Russische Spoorwegen.

Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un reist uit veiligheidsoverwegingen vaak met een speciale gepantserde trein, net als zijn vader en voorganger Kim Jong-il, die bovendien vliegangst had. Anders dan Poetin gebruikten zij de gepantserde trein (soms wel 21 wagons lang) voor buitenlandse bezoeken, zoals aan Beijing of Moskou. Dat was een tijdrovende bezigheid. Kim Jong-il deed ooit liefst negen dagen over zijn reis naar Moskou met het zware, gepantserde gevaarte.

Werkkabinet annex vergaderzaaltje

Poetins trein bestaat volgens Dossier Center uit zeker drie wagons: één voor de president zelf, met een slaapgedeelte en een werkkabinet annex vergaderzaaltje, vervolgens een wagon voor zijn medewerkers en beveiligers, en een derde wagon met de communicatieapparatuur. Ook al draagt de trein geen speciale markering, hij valt toch te herkennen aan de drie locomotieven die nodig zijn om de zware wagons te trekken. Achteraan hangt een vierde locomotief, voor het geval er iets misgaat.

De gepantserde treinstellen worden beheerd door een offshorebedrijf dat gedeeltelijk in handen is van Joeri Kovalstjoek, een oude vriend van Poetin uit St.-Petersburg die ook grootaandeelhouder is van een van de grootste Russische banken.

Privéstations bij residenties

Om te voorkomen dat Poetin last heeft van ‘gewone’ treinreizigers heeft het Kremlin aparte stations laten aanleggen bij zijn residentie in Valdaj, in de regio Novgorod, en bij zijn zomerverblijf Botsjarov Roetsjej in het zuidelijke Sotsji. Ook is een privéstationnetje gebouwd op loopafstand van Poetins residentie in Novo-Ogarjovo, even buiten Moskou. Het ligt verscholen achter hoge hekken vol bewakingscamera’s.

Poetins presidentiële trein roept herinneringen op aan de befaamde pantsertrein waarmee Lev Trotski, de volkscommissaris (minister) van Defensie, na de Russische Revolutie door het land reisde. Die trein diende als een rijdend hoofdkwartier voor het Rode Leger, dat toen nog in een zware strijd was verwikkeld met troepen die fel gekant waren tegen de communistische machtsovername.