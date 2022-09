Poetin is naarstig op zoek naar microchips: hoe de strijd om hightech mee de oorlog in Oekraïne bepaalt

Nu Rusland veel meer van hun raketten hebben afgevuurd – of verloren in gevechten – dan ze oorspronkelijk hadden verwacht, moeten de Russische soldaten steeds meer vertrouwen op oude voorraden primitieve munitie uit het sovjettijdperk. De Oekraïense strijdkrachten beschikken daarentegen over westerse wapens om het tij te keren in een zuidelijk tegenoffensief met precieze aanvallen op munitiedepots en belangrijke infrastructuur zoals bruggen.

Kiev is er zich wel degelijk van bewust dat de uitkomst van de oorlog in Oekraïne wellicht zal afhangen van de vraag of Rusland een manier vindt om weer toegang te krijgen tot hightech-chips, en is er dan ook op uit om ervoor te zorgen dat de Russen die niet in handen krijgen.

Russische ‘boodschappenlijstjes’

Oekraïne waarschuwt daarom dat het Kremlin ‘boodschappenlijstjes’ heeft opgesteld van allerlei hightechcomponenten, waarvan het merendeel gemaakt wordt door bedrijven in de VS, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Taiwan en Japan. De Amerikaanse nieuwswebsite Politico kreeg een van de Russische lijstjes in handen, waarop zelfs de prijs per item staat die Rusland bereid is te betalen. Hoewel de herkomst van het lijstje niet bepaald kon worden, zouden twee experts in militaire bevoorrading bevestigen dat de lijst overeenkomt met Ruslands huidig militair materieel en noden.

De meest gevoelige techonderdelen zouden evenwel buiten bereik van Rusland moeten liggen door de opgelegde sancties. De vraag is of landen zoals China bereid zijn componenten te kopen, om ze vervolgens aan Moskou te verkopen. Dat Rusland de wanhoop nabij is, blijkt uit het feit dat ze momenteel zelfs chips uit huishoudapparaten als koelkasten halen.

De Oekraïense premier Denys Shmyhal beaamt dat de technologie beslissend kan blijken in de oorlog. “Volgens onze informatie hebben de Russen al bijna de helft van hun wapenarsenaal uitgeput”, zegt hij aan Politico. Shmyhal vertelt ook dat ze inschatten dat Rusland nog slechts “vier dozijn” hypersonische raketten overhoudt. “Die raketten zijn heel precies en nauwkeurig door de microchips. Maar door de sancties tegen Rusland zijn de leveringen ervan gestopt, en de Russen hebben geen manier om die voorraden aan te vullen.”