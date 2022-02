‘Poetin is destijds vernederd door Barack Obama’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Economen bieden eerste hulp in tijden van inflatie: ‘Je zal een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen’

Inflatie: niemand kon de afgelopen maanden aan deze term ontsnappen. Het leven is, om het in mensentaal te zeggen, ontzettend duur geworden. Hoe is het zover kunnen komen, wat betekent dit voor ons en – vooral – wat kunnen we eraan doen?

“Even wachten met een renovatie of de aankoop van een nieuwe of tweedehands wagen, dat is wel het overwegen waard.” Lees het artikel.

Beeld Sven Franzen

2. ‘Poetin is destijds vernederd door Barack Obama’: ex-NAVO-baas Willy Claes overschouwt de Oekraïne-crisis

Zijn mandaat aan het hoofd van de NAVO mag dan al een half leven geleden zijn, wie Willy Claes (83) uitvraagt over Oekraïne zou denken dat hij er meteen weer aan kan beginnen. Een gesprek over de Russische beer, Oekraïne, Vivaldi en socialistische schandalen in Hasselt.

“Nu wil Poetin Rusland opnieuw laten erkennen als wereldmacht. Wat het niet is. Militair zijn de Russen een grootmacht, maar economisch zijn ze een dwerg.” Lees het interview.

Willy Claes. Beeld Tim Dirven

3. Biograaf Mario Danneels over koningin Paola: ‘Ze was bloedmooi. Er zijn zelfs incidenten geweest waarbij Albert bijna op de vuist ging met fotografen’

In een RTBF-documentaire getuigt koningin Paola voor de eerste keer over haar persoonlijk leven. “Ze wil niet de geschiedenisboeken ingaan als de ongeliefde vorstin”, zegt Mario Danneels, die ooit als 18-jarige haar biografie schreef en zo het bestaan van Delphine onthulde.

“In de jaren zestig en zeventig werd ze voortdurend achtervolgd door paparazzi. Paola Ruffo di Calabria was een soort Grace Kelly in die tijd.” Lees het interview.

Paola en toenmalig prins Albert in de zomer van 1959. Beeld BELGAIMAGE

4. Er sterven nog steeds mensen aan covid: ‘Hij stierf met de gedachte dat hij na een week weer wakker zou worden’

In de komende dagen bereikt ons land de trieste mijlpaal van 30.000 coviddoden. Terwijl de coronabarometer aankondigt dat normalere tijden op komst zijn, overlijden iedere dag nog tientallen mensen. Voor hun nabestaanden zorgt het voor een pijnlijk contrast.

“Ik snap dat de jeugd haar vrijheid terugwil, maar ik denk dat we nog niet van het virus af zijn. Ik zal de maatregelen alleszins nog niet snel lossen.” Lees de getuigenissen.

Beeld Wouter Van Vooren / Tim Dirven

5. Marleen Merckx en dochter Britt: ‘Het is de mooiste keuze die ze kon maken, maar het is ook een ticket naar werkloosheid’

De oudste is 63, maakt theater bij Paljas Producties, maar werd wereldberoemd in Vlaanderen als Simonneke uit Thuis. De jongste is 23 en zit in haar masterjaar aan de toneelschool. Marleen Merckx en Britt Das, moeder en dochter.

“Britt zal moeten knokken om aan haar rollen te raken. Dat ze niet ­‘Merckx’ heet, speelt in haar voordeel.” Lees het interview.

Marleen Mercx en dochter Britt Das. Beeld Tine Schoemaker

6. Joël De Ceulaer schrijft een brief aan Tom Lenaerts: ‘Die groepsverkrachting is niet grijs of genuanceerd, maar pikzwart’

Joël De Ceulaer schrijft een licht satirisch getinte brief aan Tom Lenaerts. “Wie bezwaar maakt tegen een serie over iets ergs, moet maar met een tutje naar Bumba kijken.” Lees of beluister de brief.

Tom Lenaerts. Beeld Studio Caro

7. Backstage bij Arno, door de lens van Stephan Vanfleteren: kwetsbaar en moedig, broos maar balorig

Afgelopen weekend speelde hij zijn eerste van twee concerten in Oostende, zijn geboortestad. In de Brusselse AB trapte Arno, die door zijn kankerbehandeling lange tijd out was, zijn optredenreeks af. Kwetsbaar en moedig, broos maar balorig. Backstage bij Arno, door de lens van Stephan Vanfleteren. Bekijk de foto’s.

Arno. Beeld Stephan Vanfleteren

8. Iedereen wist dat de storm kwam, niemand had een crisisplan: wat liep hier fout?

De kracht waarmee storm Eunice vrijdag over het land trok, zette verschillende instellingen er last minute toe aan om maatregelen te nemen. Het treinnetwerk werd zo deels stilgelegd en verschillende scholen sloten hun deuren. Politici en experts vragen zich echter af waarom er niet sneller ingegrepen werd.

“Misschien is er te weinig bewustzijn rond, want iedereen had de info van tevoren.” Lees het artikel.

Beeld REUTERS

9. Niemand ontsnapt aan TikTok: de ‘dansjesapp’ beïnvloedt uw leven veel meer dan u denkt

Populairder dan Google en meer dan een miljard gebruikers per maand: de tijd dat TikTok niet meer dan een videoplatform was voor dansende kinderen, is al lang voorbij.

“TikTok is onbedoeld een van de beste manieren geworden om ideeën op internet te verspreiden.” Lees het artikel.