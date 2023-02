Poetin geeft in toespraak Westen de schuld van de oorlog en schort deelname aan kernwapenverdrag op

Rusland schort zijn deelname aan het laatste nog functionerende ontwapeningsverdrag met de Verenigde Staten op. Poetin zei in zijn toespraak tot parlementariërs zich daartoe gedwongen te voelen omdat westerse landen meer kernwapens zouden bezitten dan Rusland.

Moskou hield inspecties waar het Verdrag voor Vermindering van Strategische Wapens (START) in voorziet eerder al tegen. Rusland beschuldigde de VS er eerder ook van inspecties te dwarsbomen. Overleg tussen de VS en Moskou om die te hervatten is herhaaldelijk uitgesteld. Beide partijen spraken er voor het laatst in oktober 2021 over.

De VS beschuldigden Rusland er in januari van meer strategische nucleaire wapens te hebben dan de maxima die het verdrag vastlegt. Bij de ondertekening van het nieuwe START-verdrag in 2010 legden beide landen een maximumaantal van 1550 kernkoppen vast. Dat was 30 procent minder dan bij de ondertekening van de voorganger van het verdrag in 2002. Het nieuwe START-verdrag loopt in 2026 af. Poetin zei het verdrag alleen op te schorten en niet op te zeggen.

Poetin haalt uit naar Westen

“We zullen stap voor stap beslissen over de taken van de speciale militaire operatie”, kondigde Poetin nog aan in het parlement. “We bevinden ons in moeilijke tijden, maar daarna zullen historische momenten volgen.”

Over de invasie van Oekraïne zei de Russische president het volgende: “We hebben er alles aan gedaan om het probleem in de Donbas vreedzaam op te lossen, maar achter onze rug had het Westen al een ander scenario voorbereid. Kiev hield al gesprekken met het Westen over wapenleveringen vóór onze militaire operatie.”

Poetin haalde ook uit naar de Verenigde Staten: “De VS hebben eenzijdig verdragen met de voeten getreden. Zij zijn de oorlog begonnen.”

Hij legde de volledige schuld van de oorlog bij het Westen, dat volgens hem “Oekraïne lange tijd geleden al anti-Russisch heeft gemaakt” en “onbeperkte macht” wil. Ook zei Poetin dat “de militaire divisies van Oekraïne nazi-attributen gebruiken” en dat het voortbestaan van zijn land op het spel staat: “De verantwoordelijkheid van de escalaties op het slagveld liggen bij het Westen, dat van een lokaal conflict een wereldwijd conflict wil maken.”

“De Anglicaanse Kerk is van plan om een genderneutrale god in te voeren. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn”, ging Poetin verder. “Het Westen probeert onze samenleving te verdelen. Ze gokken op verraders. Maar wij zullen nooit zijn zoals de westerse elites, die zich wagen aan heksenjachten. De meerderheid van ons volk steunt onze acties in de verdediging van de Donbas. Ik wil het Russische volk bedanken voor hun vastberadenheid en steun.”

“We weten dat het Westen achter de Oekraïense pogingen zit om onze militaire bases te treffen”, aldus Poetin. Hij zei ook dat het wapenverdrag met de VS afgesloten is “in andere tijden” en waarschuwde dat als de VS nucleaire testen zouden uitvoeren, Rusland hetzelfde zou doen.

Poetin beweerde dat hij snel vrede wil terugbrengen in zijn land. Daarnaast zei hij dat er sociale steunmaatregelen komen voor de “nieuwe gebieden”, waarmee hij de vier illegaal geannexeerde Oekraïense provincies bedoelt, en dat hij begreep “hoe moeilijk het is voor de nabestaanden van de gesneuvelde soldaten”. “Onze soldaten vechten voor de toekomst en voor het herstel van de historische gerechtigheid. Het is onze plicht om families te ondersteunen die geliefden hebben verloren. Ik stel voor een staatsfonds op te richten voor veteranen en gesneuvelde soldaten.”

Economische toekomst van Rusland

Ook voor de sancties tegen Rusland was aandacht in de toespraak. “Het Westen bevecht ons op economisch vlak, maar zal daar niet in slagen. Het Westen heeft prijsstijgingen en jobverlies in ons land uitgelokt. Hun doel is om onze mensen te doen lijden, maar de Russische economie heeft bewezen sterker te zijn dan het Westen dacht.”

Russische bedrijven hebben ondanks de sancties alle middelen om zich verder te blijven ontwikkelen, zei Poetin. Hij zei ook dat Moskou met andere landen samenwerkt om nieuwe betalingssystemen op te zetten, nu Russische banken van het internationale betalingssysteem Swift zijn afgekoppeld.

De economische toekomst van Rusland ligt in de banden met Azië, schetst Poetin. Hij denkt aan het uitbouwen van snelwegen naar Mongolië en China en wil internationale corridors met India, Iran en het Midden-Oosten verder ontwikkelen. Ook moderne treinverbindingen en scheepsroutes passen in die toekomstvisie.