‘Poetin doet of hij alles onder controle heeft. Maar die retoriek heeft een keerzijde’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Jonathan Holslag: ‘Bier en selfies zijn als brood en spelen. Maar de burger heeft een belangrijke kans om met festivaldemagogen om te gaan: er niet op stemmen’

“Eigenlijk is het gortige tactloosheid dat terwijl elders in Europa een oorlog woedt, sommige politici nu een Instagram-offensief lanceren vanop dure festivalweides en, ruimer, dat men burgers onbezonnen loslaat in de broeierige zomer, terwijl ze verdomd goed weten dat we heel zware inspanningen zullen moeten leveren en zelf wellicht vakantieoorden opzoeken met enkele minimale – mogelijke – inspanningen in de financiën”, schrijft Jonathan Holslag in zijn maandelijks essay voor De Morgen.

“Eigenlijk had men de excellenties in een vergaderzaal zonder airco moeten opsluiten totdat ze met een degelijk noodplan klaar waren — Poupehan zou ook nog mogen.”

Jonathan Holslag / Sfeerbeeld van het eerste Tomorrowland-weekend in Boom. Beeld Jan Mulders / Stefaan Temmerman

2. Poetin wil deal sluiten met regime Iran, boze bevolking roept op: stop het onderhandelen met de mullahs

Iraniërs maken zich mede door de gierende inflatie meer zorgen dan ooit over de deplorabele staat van hun land. Vorige week moesten zij weer met lede ogen aanzien hoe de Russische president Vladimir Poetin met de ayatollahs sprak over olie en graan en de gezamenlijke belangen in Syrië. “Ons land wordt vernield, alle welvaart wordt opgeofferd en burgers verliezen hun kinderen bij protesten.”

Een van de pijnlijkste corruptieschandalen in Iran kwam aan het licht toen een gebouw van tien verdiepingen in de stad Abadan, in het zuidwesten van het land, instortte op 23 mei. Beeld AP

3. Poetin doet het voorkomen of hij alles onder controle heeft. Maar die retoriek heeft een keerzijde

In tussentijd doet Poetin het voorkomen of hij alles onder controle heeft. Zowel hijzelf als zijn entourage benadrukt stelselmatig dat de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne geheel volgens plan verloopt. De strijd in Oekraïne is daarmee in Rusland buiten de schijnwerpers geplaatst, routine geworden. Elk tegengeluid, elke vorm van kritiek of twijfel wordt in de kiem gesmoord.

Het Westen heeft met de Oekraïne-sancties bovendien zijn hand overspeeld en is de hoofdschuldige aan de graancrisis en de energietekorten. Maar die retoriek heeft een keerzijde, schrijft Geert Groot Koerkamp vanuit Moskou.

Vladimir Poetin laat graag zien dat hij internationaal gezien niet alleen staat. Dinsdag was de Russische president (links) in Teheran op bezoek bij zijn Iraanse ambtgenoot Ebrahim Raisi (midden), samen met de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan. Beeld AP

4. Hoe ga je met verlies om? ‘Mensen hebben een heel verkeerd beeld van rouwen’

Voor Sofie Verschueren (38) was 2018 een jaar vol verlies: een zwangerschap liep mis, ze werd ontslagen, verloor haar broer en haar dochter kwam prematuur ter wereld. Over rouw en verlies maakt ze de podcast WEG.

“Voor mijn podcast heb ik inmiddels dertig mensen geïnterviewd over rouw. Wat daarvan is blijven hangen, is hoe universeel verlies is en hoezeer het verborgen blijft. Veel mensen weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Bijna iedereen die meedeed, vertelde achteraf hoeveel deugd het deed dat ze het gevoel hadden dat hun verdriet er even mocht zijn.”

Sofie Verschueren. Beeld Aurélie Geurts

Tien jaar geleden werkte hij aan een doctoraat over geïnterneerden in onze gevangenissen. Vandaag is Peter Verbeke (39) CEO van RSC Anderlecht. Een openhartig gesprek over voetbal, de ziekte van zijn zoon, en zijn jeugd. “Mijn vrouw zegt vaak dat ik te veel empathie heb.”

Peter Verbeke: ‘Het voetbal doet nog veel te weinig tegen racisme en voor diversiteit en inclusiviteit. Onze spelers zijn nog te weinig een uithangbord.’ Beeld Wouter Van Vooren

6. Ed Sheeran in Brussel: tragisch hoe de ooit zo getalenteerde liedjessmid alsmaar dieper in de trog van oppervlakkigheid wordt gesleurd ★★☆☆☆

Ed Sheeran deed vrijdagavond wat de Red Flames niet konden: geschiedenis schrijven in een voetbalstadion. De Britse zanger gaf de potsierlijkste show uit zijn carrière. Bij momenten was het tragisch om te zien hoe de ooit zo getalenteerde liedjessmid, verstrikt in de tentakels van de popmuziek, alsmaar dieper in de trog van melodietjes en oppervlakkigheid wordt gesleurd.

Ed Sheeran ruilde zijn authenticiteit in voor een ronddraaiend podium. Beeld Alex Vanhee

De pensioendeal vindt geen genade in de ogen van econoom Gert Peersman (UGent). “De begroting zal verder ontsporen.” Dé remedie: productiever worden.

Over de wereldeconomie is hij minder pessimistisch. “Een milde recessie kan geen kwaad.”

Gert Peersman: ‘De pensioenbonus voor mensen die langer aan de slag blijven, kost geld en we weten dat het niet werkt. Het omgekeerde zou wel werken: een malus als je vroeger stopt.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

8. ‘Ik zit ademloos te kijken, voor het eerst sinds 1989’: waarom de Tour dit jaar ook leken bekoorde

De Ronde van Frankrijk 2022 zit erop, en met deze editie was iets raars aan de hand. De Ronde van Frankrijk kluisterde dit jaar niet alleen de wielerfans, maar ook heel wat wielerleken aan het scherm. De Morgen-redacteur Joël De Ceulaer gaat over tot bekentenissen. “Toen Pogacar tijdens een afdaling viel en Vingegaard op hem wachtte, begon het mij te duizelen. Was dat sportief gedrag op evangelische hoogte, of een vernedering: de sterkste gladiator die de duts overeind helpt om hem daarna een zwaard in de nek te stoppen? Ik zou bijna zeggen: dit is episch.”

Een fors aangemoedigde Wout van Aert in de Tour. Beeld Getty Images

9. ‘Wie het meeste durft, is de grootste hooligan. En ik durf alles’: het hooliganisme anno 2022

Nog meer dan op het voetbalveld was de blik dit weekend op de harde kern in de tribunes gericht. Het hooliganisme 2.0 laat zich niet zomaar in de kiem smoren. “Hooligans zijn niet enkel marginalen, maar ook dokters en advocaten.”

