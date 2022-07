Poetin denkt er niet aan om raketaanvallen op steden te staken

“Wij zullen onze conclusies trekken en al onze vernietigingsmiddelen, die we in overvloed hebben, gebruiken om die doelwitten aan te vallen die we nog niet hebben getroffen”, waarschuwde Poetin begin juni. Inmiddels wordt de lijst van onverhoedse Russische raketaanvallen op Oekraïense steden steeds langer.

De afgelopen vijf weken sloegen raketten in op flatgebouwen, winkelcentra, straten en pleinen in onder andere Kiev, Krementsjoek, Mykolajiv, Serhiivka, Tsjasiv Jar en Vinnytsja. Alleen al in de tweede helft van juni, kort na Poetins dreigement, vuurden de Russische luchtmacht en marine 202 raketten af. Ter vergelijking: in de eerste weken van diezelfde maand werden met ‘slechts’ 120 raketten steden bestookt.

Lees ook De Russen lijken willekeur tot nieuwe tactiek te hebben gemaakt: ‘Ze hebben geen regels voor waar ze aanvallen’ Volg de belangrijkste ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in onze liveblog

Poetins opmerking diende als waarschuwing voor de Verenigde Staten, die op het punt stonden een verwoestend Himars-raketsysteem aan Oekraïne te leveren. Het ging direct gepaard met een raketaanval op Kiev, de eerste sinds eind april.

Het trefzekere Himars-systeem is inmiddels geleverd en brengt het Russische leger zware klappen toe. Maandag werd volgens Oekraïne een grote Russische munitieopslagplaats vernietigd in het zuidelijk gelegen Nova Kachovka. De Russen reageerden donderdag met een grote raketaanval op de westelijke stad Vinnytsja, die honderden kilometers van de frontlijn ligt.

Bij de aanval kwamen 23 burgers om, nog eens 39 personen worden vermist. Onder andere een kliniek, winkels en kantoren werden geraakt. Moskou stelde zich op zoals het ook deed na de andere raketaanvallen van de afgelopen weken: door te zeggen dat het een legitiem militair doelwit zou hebben bestookt.

A Ukrainian official has named the little girl killed in Russia’s missile strike on #Vinnytsia today as 4-year-old Liza



Her Mum was badly injured. Just before the attack she’d filmed the pair smiling together on the street



2 other children were killed today aged 6 & 7 pic.twitter.com/2VcEXL5wgL — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) 14 juli 2022

Aanvoer wapens

Het Kremlin zei donderdag dat het een militair trainingscentrum had aangevallen. De aanval zou zijn uitgevoerd met Kalibr-kruisraketten die werden afgevuurd vanaf een onderzeeër in de Zwarte Zee. Op vrijdag beweerde het ministerie van Defensie in Moskou echter dat het doelwit een officiersclub was waar men vergaderde met westerse leveranciers van wapens. De Russen houden West-Oekraïne nauwlettend in de gaten omdat het gebied wordt gebruikt om westerse wapens, zoals de Himars, naar het front te brengen.

“Alle deelnemers aan de vergadering werden uitgeschakeld”, aldus een Russische legerwoordvoerder. Maar uit de beelden van het drama in Vinnytsja, dat tot nu toe voor de verschrikkingen van de oorlog gespaard was gebleven, blijkt dat er zeker niet alleen militairen zijn gedood.

Onder de doden waren drie kinderen, onder wie de 4-jarige Liza Dmitrjeva die president Volodymyr Zelensky noemde toen hij op de aanval reageerde. Haar moeder Iryna had haar eerder die ochtend naar een onderwijscentrum gebracht. Een video toont hoe het meisje op straat een kinderwagen duwt. Kort na elf uur, als moeder en dochter weer naar huis gaan, wordt de wandeling hun fataal. Het plein waar ze lopen wordt getroffen door drie van de zeven Russische raketten. Beelden van de vernielde kinderwagen langs de weg gaan de wereld rond. “Een zonnestraal”, zo eren de hulpdiensten Liza.

24-year-old Kateryna Hula had an appointment today in a medical center in Vinnytsia.



She lost her life in the Russian missile strike that killed dozens of people. pic.twitter.com/u0v0Abfa0y — Visegrád 24 (@visegrad24) 14 juli 2022

Intimideren

De Oekraïense first lady, Olena Zelenska, beseft als zij via sociale media de video’s van het meisje ziet dat ze haar kent. Liza was een van de kinderen met wie Zelenska een filmpje opnam voor Kerstmis. In die video is te zien hoe het meisje ballonnen beschildert, samen met de first lady. “Ik zal niet alle woorden opschrijven bedoeld voor degenen die haar hebben vermoord”, aldus Zelenska met ingehouden woede op Twitter, verwijzend naar het kerstfilmpje. “Kijk alsjeblieft naar haar toen ze nog in leven was.”

De bloedigste aanval tot nu toe was afgelopen zaterdag in Tsjasiv Jar. Er vielen 48 doden toen een appartementengebouw werd geraakt. Volgens Moskou ging het om een tijdelijke basis van reserve-eenheden van het leger. Zelensky verwijt Rusland opzet. De raketaanvallen dienen volgens hem om de bevolking te intimideren. Ook verdenkt de regering de Russen ervan de aanvallen te gebruiken om Oekraïense concessies af te dwingen. “Geen land in de wereld vormt zo’n terroristisch gevaar als Rusland”, aldus Zelensky.

De vraag is hoe Rusland zal reageren als de Oekraïners het Russische leger nog harder zullen treffen met de Himars. “We verminderen het vijandelijk potentieel en treffen de bevoorrading en munitie”, aldus de Oekraïense generaal Oleksi Hromov. “De vijand wordt gedwongen hun systeem voor het leveren van munitie en brandstof aan te passen.”