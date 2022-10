Poetin beloont geronselde - en intussen invalide - gevangenen met vrijheid na frontgevechten

De vier ex-gevangenen waren afgelopen week te zien in een propaganda-video van het nationalistische Russische ‘Federale Nieuwsagentschap’ (FAN). De vier mannen die zich bij het huurlingenleger Wagner hadden aangemeld in ruil voor de belofte dat hun straf zou worden kwijtgescholden, werden als helden geëerd.

Een voor een kregen de mannen, die als invaliden terugkeerden uit de oorlog, een medaille en oorkonde wegens betoonde moed en een door president Poetin ondertekend bewijs dat ze de rest van hun straf niet hoeven uit te zitten. Op andere beelden is te zien hoe de gewonde vrijwilligers in een sanatorium bezoek krijgen van Jevgeni Prigozjin, de baas van Wagner.

Wrede moordenaar

Het huurlingenleger is de laatste tijd druk bezig vrijwilligers voor de oorlog in Oekraïne te werven in Russische gevangenissen en strafkampen. Kennelijk wil Prigozjin, die ook de voornaamste financier is van FAN, met de beelden laten zien dat Wagner zijn beloften nakomt. Wie zijn best heeft gedaan, krijgt de beloofde vrijlating.

Een van de ex-gevangenen, die dertien jaar had gekregen wegens een roofoverval met fatale afloop, vertelt dankbaar hoe Wagner hem in staat heeft gesteld zijn “leven te beteren” door voor zijn vaderland te vechten. Ook een gevangene die 23 jaar kreeg wegens een uitzonderlijk wrede moord, mag na slechts acht jaar achter de tralies weer aan een vrij leven beginnen, zij het als invalide.

Mensenrechtengroeperingen hebben felle kritiek op het ronselen van gevangenen door Prigozjin, die zelf jarenlang in de gevangenis zat wegens een reeks roofovervallen, maar later uitgroeide tot een beschermeling van president Poetin. “Een misdadiger werft misdadigers voor het begaan van nog meer misdaden”, vat Vladimir Osetsjkin van de actiegroep Gulagu.net het samen.

Hij beschuldigt het Kremlin ervan dat het op een “cynische manier” misbruik maakt van de hoop van gevangenen uiteindelijk vrij te komen. De kans daarop is klein: Wagner zet de ‘strafbataljons’ in voor de gevaarlijkste operaties aan het front. Wagner-eenheden zijn nu bezig met een offensief om de stad Bachmoet in handen te krijgen, een van de gebieden waar het zwaarst gevochten wordt.

Soldij

Formeel bestaat Wagner niet, maar volgens Osetsjkin is het duidelijk dat het huurlingenleger zijn wapens en munitie, inclusief tanks en raketten, van het ministerie van Defensie krijgt. Ook de soldij voor de huurlingen komt vermoedelijk rechtstreeks uit het Russische defensiebudget, zeker nu Wagner praktisch gezien deel uitmaakt van de Russische troepen in Oekraïne.

De voor Rusland aanzienlijke bedragen die Wagner-huurlingen krijgen voor hun deelname aan de oorlog tegen Oekraïne, leiden tot gemor onder de Russen die de laatste tijd in het kader van Poetins ‘gedeeltelijke mobilisatie’ zijn opgeroepen om in Oekraïne te vechten. Zij moeten het met veel minder doen. Veel gemobiliseerde soldaten klagen dat zij hun gebrekkige uitrusting op eigen kosten moeten aanvullen en soms zelfs hun eten moeten kopen.