Podcast-reus Joe Rogan heeft Covid-19 en vertrouwt nu op ontwormingsmiddel voor paarden om te genezen

De gastheer van podcast The Joe Rogan Experience kwam zaterdagavond terug van een reeks shows in Florida toen hij plots enkele symptomen ondervond, vertelt Rogan op Instagram. “Koorts, hevig zweten, ik wist wat er aan de hand was.”

In dezelfde video beweert Rogan dat hij zich op woensdag al beter voelde nadat hij “alles onder het keukenaanrecht ertegenaan gooide”. De podcaster heeft het over prednison - een ontstekingsremmende steroïde - en monoklonale antilichamen - een behandeling die ook voormalig president Trump onderging en mogelijk ook gebruikt zal worden voor hoogrisicopatiënten bij ons.

Maar Rogan liet zich evengoed behandelen met een ‘vitamine-infuus’ en met ivermectine, een geneesmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt als een ontwormingsmiddel voor dieren. De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA (Food and Drug Administration) waarschuwde enkele dagen geleden nog om geen geneesmiddelen te nemen die bedoeld zijn voor paarden en koeien om Covid-19 te behandelen of voorkomen.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) 21 augustus 2021

Hoewel ivermectine ook kan worden voorgeschreven om parasitaire infecties bij mensen aan te pakken, heeft de FDA het geneesmiddel niet goedgekeurd voor gebruik tegen het coronavirus. In grote doses kan het gevaarlijk zijn, met bijwerkingen zoals “misselijkheid, braken, diarree, hypotensie (lage bloeddruk), allergische reacties (jeuk en netelroos), duizeligheid, ataxie (problemen met het evenwicht), beroertes, coma en zelfs de dood”.

‘Risico na risico’

Maar sinds een Australische studie vorig jaar uitwees dat ivermectine covid kan doden in een laboratorium, raakt het internet niet meer uitgepraat over het ontwormingsmiddel. Verschillende conservatieve politici en rechtse talkshowhosts hebben het middel al gepromoot. In de VS steeg het aantal voorschriften voor ivermectine van 3.600 per week - vóór de pandemie - tot meer dan 88.000 in een week vorige maand. Ondertussen zien antigifcentra het aantal telefoontjes in verband met ivermectine vervijfvoudigen, schrijft The Washington Post.

“Ik smeek de mensen om te stoppen met het gebruik van ivermectine en het vaccin te halen, want dat is de beste bescherming die we op dit moment hebben,” vertelde toxicoloog Shawn Varney hierover nog aan de New York Times. “Al het andere is risico na risico.”

Rogan kreeg eerder dit jaar al kritiek vanuit het Witte Huis nadat hij op zijn podcast suggereerde dat jonge gezonde mensen zich niet moeten laten vaccineren. En in juni interviewde hij ook nog een ‘kritische geneeskundige’ die ivermectine een “wondermiddel” noemt.

Joe Rogan is vandaag een van de bekendste podcasters ter wereld en zijn show voert consequent de Spotify-podcastlijst aan in de VS.

“Een prachtig en welgemeend dankjewel aan de moderne geneeskunde om me hier zo snel en gemakkelijk uit te halen”, zo sloot hij de Instagram-video nog af.