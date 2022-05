Plotse ‘flitscrash’ in Scandinavië zorgt voor verkoopgolf op beurzen

Wat is er gebeurd?

Even voor 10 uur deze morgen gingen de Europese beurzen met een duikvlucht naar beneden. De Stoxx Europe 600 zakte plots bijna 3 procent. De Bel20 verloor bijna 5 procent, om daarna weer te herstellen. Op de beurs van Stockholm ging de sterindex OMX in amper vijf minuten tijd 8 procent lager, om vervolgens het verlies grotendeels goed te maken.

Wat is de oorzaak?

Volgens handelaars is de verkoopgolf in Europa zo goed als zeker het gevolg van een ‘flash crash’ in Noord-Europa. Bij zo’n crash worden door computers grote verkooporders aangemaakt, waardoor koersdalingen worden versterkt. Wat de flitscrash heeft veroorzaakt, is niet meteen duidelijk. Volgens beursuitbater Nasdaq Stockholm gaat het niet om een technische fout en is er ook geen sprake van een buitenlandse systeemaanval. “Het is duidelijk dat de oorzaak van de val een substantiële transactie is door een marktspeler”, aldus nog een woordvoerder van de beursuitbater.

Mogelijk maakte een handelaar een fout, met een felle reactie van de markt tot gevolg. Die felle beweging kan ook nog eens versterkt zijn doordat er niet zoveel handel is. In Groot-Brittannië en Ierland zijn de beurzen immers dicht wegens een feestdag.

De stemming op de Europese markten was al negatief vanwege de forse koersverliezen op Wall Street van afgelopen vrijdag. Vooral de technologiebedrijven stonden onder druk na de duikeling van ruim 4 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Ook de zorgen over de economische vertraging in China door de lockdowns, de hoge inflatie en de stijgende rentes hielden de markten in hun greep.

Is dit eerder al gebeurd?

Ja. In mei 2010 gingen in twintig minuten honderden miljarden dollars aan beurswaarde van Amerikaanse aandelen in rook op toen een computerprogramma per ongeluk een verkoopgolf in gang zette. Die zogeheten flashcrash vond plaats op de Nasdaq.