Plots vallen er 19 procent meer doden in ons land, maar corona heeft er deze keer niets mee te maken: ‘Het is alle hens aan dek’

Van begin december tot Kerstmis stierven in ons land 9.294 mensen. Dat is gemiddeld 19 procent meer dan in andere decembermaanden, in jaren zonder corona welteverstaan. Maar in tegenstelling tot de vorige jaren heeft corona er deze keer niets mee te maken. Wat dan wel? Griep, RSV of zelfs fijn stof? Sciensano zoekt mee naar de oorzaak van de plotse oversterfte.

Bij begrafenisondernemers en crematoria is het al opvallend druk geweest de voorbije weken. “De situatie is uiteraard niet te vergelijken met de drukste periodes tijdens de coronapandemie, maar het is hier toch alle hens aan dek en we moeten best wat overuren draaien om iedereen van dienst te kunnen zijn”, zegt Jill De Ras van uitvaarten De Ras in Lede en Berlare. “Wij zijn niet de grootste speler in de markt, maar wij verzorgen gemiddeld toch zo’n 250 uitvaarten per jaar en in de wintermaanden is het sowieso al drukker dan in de zomer. De voorbije maanden hebben we zo’n 30 tot 35 begrafenissen georganiseerd, in 2020 waren het er vaak 40 of 45.”

Dat het druk is, staat zwart op wit te lezen bij het Belgisch Statistiekbureau Statbel. Van begin december tot en met Kerstmis waren er 9.294 sterfgevallen. Dat zijn er minder dan de 9.331 van in 2021 en de 9.798 van 2020, maar wel 17,6% meer dan in 2019 en zelfs 18,6% meer dan in 2018. Vergeleken met het decembergemiddelde gemeten tussen 2009 en 2018, telt 2022 zelfs 19% meer sterfgevallen. Aan corona ligt het niet, want tussen 1 december en kerstavond waren er volgens Statbel 222 sterfgevallen die waren te wijten aan Covid-19. In 2021 waren er dat in dezelfde periode 976 en een jaar eerder waren het er zelfs 2.239. Toen woedde het coronavirus in alle hevigheid en waren er nog geen vaccins.

Als corona de oversterfte niet verklaart, wat dan wel? Bij Sciensano kunnen ze er niet precies de vinger op te leggen. “Feit is dat in de winter altijd meer mensen sterven, januari is de maand met de meeste overlijdens”, klinkt het. “Ook is het belangrijk om te benadrukken dat het aantal overlijdens in een bepaalde periode niet één op één kan vergeleken worden tussen de verschillende jaren. Om de reële oversterfte te bepalen, berekenen we daarom het verschil tussen het werkelijke aantal overlijdens in een bepaalde periode en het aantal overlijdens dat aan de hand van een statistisch model in die periode werd verwacht. Het is daarom niet helemaal correct dat er bijna 20% oversterfte was in december. Het zit eerder rond de 14%, waarbij de oversterfte zich vooral concentreerde in de voorlaatste week van het jaar. Voor de laatste week beschikken we nog niet over de volledige cijfers.”

Griep, RSV en Covid

Sciensano noemt niettemin de griep als mogelijke oorzaak van de oversterfte. Gemiddeld worden in ons land elk jaar een half miljoen mensen getroffen door de griep. De laatste weken van december woedde er tegelijk een RSV-epidemie en een griepepidemie. Het is wel eerder uitzonderlijk dat mensen rechtstreeks aan griep overlijden. In 2013 waren het er 147 maar in de meeste andere jaren zijn het er tussen 50 en 100. “Het is geweten dat griep, maar ook andere luchtwegaandoeningen zoals Covid-19 en RSV een risicofactor vormen voor overlijden, vooral bij ouderen”, zegt Sciensano.

Fijnstof

Naast griep is de koudeprik van december mogelijk een nog belangrijkere verklaring voor de oversterfte. Van 8 tot 18 december werden in het hele land vriestemperaturen opgetekend en van tussen 15 en 18 december hing er ontzettend veel fijnstof in de lucht. Die hoge fijnstofconcentraties ontstaan doordat de luchtvervuiling afkomstig van industrie, landbouw, verkeer en gebouwenverwarming door lage windsnelheden slecht verdund wordt. Door het koude weer is de uitstoot door houtkachels ook hoger. “Die elementen kunnen een rol hebben gespeeld in de geobserveerde oversterfte”, erkent Sciensano. “Het verband lijkt logisch, maar voor december kunnen we dat op dit moment wetenschappelijk nog niet hard maken omdat we nog geen zicht hebben op de exacte doodsoorzaken uit de sterftecertificaten”, voegt de woordvoerder toe. De impact van fijnstof op de gezondheid valt niet te onderschatten. Het Europees Milieuagentschap publiceerde twee jaar geleden een rapport waarin staat dat de vervuiling met fijnstof in ons land oorzaak is van liefst 6.500 vroegtijdige overlijdens.

Niet alleen in ons land wordt oversterfte in december gerapporteerd, in Nederland is zelfs sprake van een kwart meer overlijdens. “De bevolkingspiramide in de West-Europese landen is vrij vergelijkbaar”, zegt Sciensnao. “België en Nederland hebben allebei een oudere populatie. De oudere leeftijdscategorieën zijn gevoeliger voor de risicofactoren die oversterfte in de hand werken. Eind december hadden trouwens ook de meeste andere West-Europese landen in mindere of meerdere mate te kampen met oversterfte.”