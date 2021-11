Plots staan coronamaatregelen op losse schroeven: ‘Als de oppositie het been stijf houdt, is er een probleem’

In het federaal parlement werd maandag gedebatteerd over de nieuwe coronamaatregelen en de inwerkingtreding van de pandemiewet. Die pandemiewet is de juridische basis voor de nieuwe maatregelen. Maar het heeft er alle schijn van dat die wet niet op tijd goedgekeurd raakt, en daardoor automatisch vervalt.

Het parlement heeft twee weken de tijd om de pandemiewet - en de bijbehorende afkondiging van de epidemische noodsituatie - goed te keuren. Gebeurt dat niet, dan vervallen beide automatisch.

De goedkeuring was normaal weinig meer dan een formaliteit, want de meerderheid schaarde zich unaniem achter de nieuwe maatregelen en de noodtoestand. Maar de oppositiepartijen N-VA, VB en PVDA vroegen maandag plotseling een tweede lezing van het koninklijk besluit over de noodsituatie.

Dat betekent dat het parlement zich opnieuw moet buigen over de tekst, en de goedkeuring van de pandemiewet te veel vertraging oploopt. De gevolgen zijn immens. De huidige federale coronamaatregelen zouden dan geen juridische basis meer hebben, en daardoor niet meer gelden.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kon daarover maandagavond geen uitsluitsel bieden. Tot voor kort werden de coronamaatregelen genomen via ministeriële besluiten. Maar in de pandemiewet staat duidelijk dat die weg niet gebruikt kan worden zodra de voorwaarden voor een noodsitutie vervuld zijn. En volgens de regering is dat wel degelijk het geval.

Overuren

De regeringspartijen zijn ziedend. Het manoeuvre van de oppositie kwam totaal onverwacht. Vorige week werd op de Conferentie van Voorzitters - waar de fractieleiders van de partijen in de Kamer samenkomen - overeengekomen om tijdig te stemmen over de pandemiewet. Maar door de tweede lezing wordt de agenda helemaal overhoop gegooid. “Dit was niet de afspraak”, zegt Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere.

De juridische diensten van de Kamer moeten overuren draaien. Zij moeten tegen dinsdagochtend nagaan of de oppositie nog wel een tweede lezing kan vragen. Volgens N-VA is er geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. “Als één Kamerlid dan het been stijf houdt, is er een groot probleem”, zegt Depraetere.

Peter De Roover, fractieleider voor N-VA, vindt dat de regering zelf dit risico heeft genomen met haar pandemiewet. “De pandemiewet verschuift de facto macht van het parlement naar de regering. Daar doen wij niet aan mee. Als de regering coronamaatregelen wil nemen, kan ze die ook gewoon aan het parlement voorleggen. Dan kunnen we daar in alle openheid over debatteren.”

