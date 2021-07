Plots is Bulgarije het beloofde vakantieland, en dat dankt het niet alleen aan lage coronacijfers

Nu het weer in eigen land blijft kwakkelen, zoeken veel Belgen de zon in het buitenland. Opvallend: Bulgarije blijkt daarbij een populaire bestemming te zijn. En dat heeft niet enkel te maken met de coronacijfers: ‘Bulgarije kent een stevig nachtleven.’

Spanje doet het uiteraard goed en Griekenland ook: Belgen die vluchten voor het kwakkelende weer kiezen dezer dagen voor toeristische evergreens. Maar opvallend: in het lijstje van populaire vakantiebestemmingen staat naast deze klassiekers ook Bulgarije. Een verrassing, of toch niet helemaal als je de coronakleurcodes bekijkt. Bulgarije kleurt momenteel groen en lijkt dus een veilig vakantiealternatief. De lage bevolkingsdichtheid speelt er een positieve rol in de bestrijding van de pandemie. Maar Bulgarije test ook minder dan veel andere landen. Zo test België bijvoorbeeld zo’n drie keer meer. Bovendien heeft Bulgarije ook de laagste vaccinatiegraad binnen de EU.



Maar dat drukt de pret niet. Volgens Koen Van den Bosch, CEO van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus, is Bulgarije al een aantal jaren een populaire bestemming voor heel wat Belgen. Dat komt volgens hem door een combinatie van factoren: “Bulgarije is een populaire bestemming, maar lijdt niet onder het massatoerisme. Mensen zijn ook al jaren op zoek naar minder bekende bestemmingen dan pakweg Spanje of Italië. Bovendien is het een bestemming met een goede prijs-kwaliteitverhouding.” Dat veel mensen dit jaar wegens corona binnen Europa blijven, helpt ook, aldus Van den Bosch. “Bulgarije kleurt nog altijd groen.”

Zandstranden

Leen Segers, woordvoerster bij Neckermann Belgium, beaamt dat. “Tijdens de heropstart van de sector, begin juni, zagen we voornamelijk de Griekse eilanden en Spanje als favoriete vakantiebestemmingen. Maar Spanje begint ondertussen wel steeds roder te kleuren. De mindere vraag naar Spanje die daarvan het gevolg is, is in het voordeel van Griekenland en Bulgarije.” Exacte cijfers over het aantal Belgen die naar Bulgarije afreizen deze zomer zijn er nog niet.

Maar wat valt er nu eigenlijk te beleven in Bulgarije? Volgens Segers trekken Belgen het liefst naar de omgeving rond de Zwarte Zee, waar mooie zandstranden liggen. “Bulgarije is ook ideaal voor gezinnen met kinderen. Er zijn mooie promenades en er hangt een gezellige sfeer. Ook jongeren gaan er graag naartoe, want het land kent een stevig nachtleven.”

Familie Buntinx in Nessebar, Bulgarije. Beeld rv/Koen Buntinx

Limburger Koen Buntinx (62) trok begin deze zomer met zijn familie naar Nessebar, in de omgeving van de Zwarte Zee. Buntinx: “Wij zijn in 2004 al eens naar Bulgarije geweest. Toen begon het land bekender te worden. Het was zowat het begin van het buitenlandse toerisme.” Buntinx kiest voor Bulgarije omwille van het – bijna – altijd mooie weer aan de Zwarte Zee en de goede prijs-kwaliteitverhouding. “Die is nog steeds erg belangrijk. Enkel Turkije scoort volgens mij iets beter op dat vlak. Maar dit jaar was doorslaggevend dat Bulgarije groen scoort op de coronakaart.”

De familie Buntinx logeerde dit jaar in een vijfsterrenhotel. Buntinx: “Van daaruit zijn we meermaals naar de oude stad van Nessebar geweest. Die is door Unesco erkend als werelderfgoed en ligt op een schiereiland van 850 meter lang en 350 meter breed. Het is een mooi bewaarde historische stad met prachtige oude kerken uit verschillende periodes. Bovendien zijn er veel winkeltjes en horecazaken”, zegt hij.

Mooi weer, een breed toeristisch aanbod, betaalbaar én een korte vliegreis van zo’n twee en een half uur vanuit Brussel: dat klinkt ideaal. Toch heeft Bulgarije nog niet de hotelcapaciteit van de Spaanse costa’s. “Maar op dit ogenblik kan Bulgarije het huidige aantal toeristen aan,” zegt Van den Bosch. Het land trok in 2019 zo’n 13 miljoen toeristen.

Wie er graag een weekje wil vertoeven: momenteel betaal je voor een weekje zon – het is er nu zo’n 33 graden – zee en strand een kleine 514 euro in een prima hotel. All-inclusive.